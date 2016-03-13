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Ankara'daki patlama haberlerine yayın yasağı!

Ankara'nın Kızılay semtinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada 37 kişi hayatını kaybetti, 19'u ağır 125 kişi yaralandı

13 Mart 2016 21:44

Ankara'nın Kızılay semtinde akşam saatlerinde büyük bir patlama oldu. Saat 18.45'te meydana gelen ve en az 37 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın hemen ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi. 

RTÜK'ün internet sitesinde yayımlanan açıklamanın tam metni şöyle: 

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7 nci maddesinde “Milli Güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda” geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir.

13 Mart 2016 tarihinde Ankara’da meydana gelen patlamanın da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu olayla ilgili olarak Başbakanlığın 13.03.2016 tarih ve 00915 sayılı yazısı ile geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür.

Anılan patlamaya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanun’da ve diğer Kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması gerekmektedir.

Bu çerçevede, yayın yasağının kapsamı;

- Patlamaya/olaya ilişkin olarak, patlama anı, patlama sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa patlama sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

- Olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlara,

Yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir. 

Ankara Kızılay'da patlama meydana geldi!

 

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