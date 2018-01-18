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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da geçen hafta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 42 ayrı olayla ilgili 30 kişi tutuklandı

18 Ocak 2018 18:18

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da geçen hafta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 42 ayrı olayla ilgili 30 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 7-14 Ocak tarihleri arasında 57 kişiye \'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma Suçu\'ndan, 34 kişiye \'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Kullanmak Suçu\'ndan, 6 kişiye de diğer suçlardan olmak üzere toplam 97 kişiye işlem yapıldı. 42 ayrı olayla ilgili yakalanan şüphelilerden 30\'u Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şube müdürlüğünden serbest bırakılırken, 30 şüpheli de tutuklandı. Ayrıca 20 kişi adli kontrol kararıyla, 14 kişi savcılıktan, 3 kişi de çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Bu arada operasyon kapsamında 7 kilo 250 gram esrar maddesi, 29 kök hint keneviri bitkisi, 496 gram eroin maddesi, 17 gram kokain maddesi, 142 adet sentetik Ecstasy hap, 15 bin adet sentetik ecza hap, 1 kilo 207 gram skunk maddesi, 48 gram afyon sakızı, 64 gram metamfetamin maddesi, 23 gram bonzai  maddesi, 2 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 5 adet şarjör ve 29 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 46 bin 820 lira ve 100 Dolar para ele geçirildi.

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