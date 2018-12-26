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Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdı (3)

BUZDA KAYAN ARACI ELLERİYLE DURDULAR Ankara'da kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda meydana gelen buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi

26 Aralık 2018 21:50

BUZDA KAYAN ARACI ELLERİYLE DURDULAR
Ankara\'da kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda meydana gelen buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Etimesgut ilçesindeki Eryaman semtinde rampa çıkan bir otomobil, buzlanma nedeniyle geriye doğru kaymaya başladı. Bu sırada yoldan geçen 4 kişi, kayan aracı herhangi bir yere çarpmaması için durdurmak istedi. Ancak birisi araca yaklaştığı sırada kayarak düştü. Diğer 3 kişi aracı elleriyle tutarak durdururken, düşen arkadaşlarının da otomobilin altında kalmasını önledi.  

Görüntü Dökümü:
-Kayan arabadan görüntü
Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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