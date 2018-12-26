Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdı (2)

ÇOCUKLAR EĞLENDİ

Ankara\'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynadı. Dikmen Mahallesi\'nde oturan çocuklar da mahalle arasındaki sokaklarda kızakları ile kaydı. Kızağı olmayan çocuklar ise evden getirdikleri tepsi ve poşetlerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi.



Görüntü Dökümü:

-Kızak kayan çocuklar

-Çocuklar ile röp

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)