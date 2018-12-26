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Ankara'da kar yaşamı zorlaştırdı (2)

  ÇOCUKLAR EĞLENDİ Ankara'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi

26 Aralık 2018 19:07

 

ÇOCUKLAR EĞLENDİ
Ankara\'daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynadı. Dikmen Mahallesi\'nde oturan çocuklar da mahalle arasındaki sokaklarda kızakları ile kaydı. Kızağı olmayan çocuklar ise evden getirdikleri tepsi ve poşetlerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi. 
 

Görüntü Dökümü:
-Kızak kayan çocuklar
-Çocuklar ile röp
-Detay
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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