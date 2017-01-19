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Ankara'da Hrant Dink anmasına engel!

Polis Yüksel Caddesi'ndeki anmaya OHAL kapsamında 30 gün süreyle ilan edilen gösteri yasağını gerekçe göstererek izin vermedi

19 Ocak 2017 18:51

Ankara'da Yüksel Caddesi'nde yapılan Hrant Dink anması polis, tarafından engellendi. İnsan Hakları Anıtı'nın da bulunduğu caddede kalabalığın toplanmasına izin vermeyen sivil polis ve çevik kuvvetin caddeye köpek de getirdiği de görüldü.

Ankara Valiliği, TBMM'deki anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin başladığı 10 Ocak'ta umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler ile basın açıklamaları ve stantların, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 30 gün süre ile yasaklandığını açıklamıştı.

Polis müdahalesi üzerine, 10 yıl önce bugün öldürülen Hrant Dink'in  anıldığı ve adli sürecin eleştirildiği bildiri metni Yüksel Caddesi'ndeki Mülkiyeliler Birliği'nde okundu.

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