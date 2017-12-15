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Ankara'da bir otomobilde 38 bin 240 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'DA ihbar üzerine durdurulan bir otomobil içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 580 bin TL olan 38 bin 240 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

15 Aralık 2017 22:07

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'DA ihbar üzerine durdurulan bir otomobil içerisinde, piyasa değeri yaklaşık 580 bin TL olan 38 bin 240 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerden alınan bilgiye göre, Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesinde seyir halinde olan bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini aldı. Araç ve içindeki iki şahsı takibe alan polis, Giresun Caddesi üzerinde aracı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 580 bin TL olan 38 bin 240 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.
 

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