Ankara'da kadın cinayeti: Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen Zeynel Korkmaz, eşi Reyhan Korkmaz'ı öldürdü

Ankara'da Zeynel Korkmaz (38), eşi Reyhan Korkmaz'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra komşusunu arayarak "Çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet" diyen Zeynel Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olay, dün akşam Mamak Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Reyhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Reyhan Korkmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise bölgede yaptığı kapsamlı arama çalışması sonucu Zeynel Korkmaz'ı yakalayarak, gözaltına aldı.



Ailenin komşusu Suat Tosun, "Ben eve geldiğimde kadının öldüğünü gördüm. Çocuklar bana 'annemi kurtar' diye yalvarıyordu. Babaları ise olay yerinden kaçmıştı. Bir süre sonra bizim yöneticiyi arayarak beni istedi. Bana da 'çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet' dedi. Bizde bugün çocukları yurda teslim ettik. Çocuklar için çok kötü bir durum. Gerçekten çok üzüldük" dedi.



Ayrıca, Zeynel Korkmaz'ın daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi. Zeynel Korkmaz'ın emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Zeynel Korkmaz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çocuklar koruma altına alındı. (DHA)