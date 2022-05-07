Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, “Dün, ekmeğe 25 kuruş zam geldiğini ve 3 lira olduğunu” açıkladı.
Ankara’da ekmeğin fiyatına zam geldi. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ANKA Haber Ajansı’nın sorusu üzerine, “Dün, ekmeğe 25 kuruş zam geldiğini ve 3 lira olduğunu” söyledi.
Ankara’da ekmeğe zam
İmamoğlu'nun bazı gazetecilerle verdiği fotoğrafı eleştiren CHP il gençlik kolları yöneticisinin istifası istendi
Hulusi Akar'dan 'sınır güvenliği' açıklaması: Yalan haberlerle ve sahte videolarla algı oluşturulmaya çalışılıyor
İmamoğlu’nun Karadeniz turuna katılan Tele1 muhabirinden “ayrımcılık” tepkisi: Lüks araçla geziyi takip eden gazeteciler ayrı bir protokole tabi tutuldu
Türkiye'nin merkezi ve yerel yönetim çekişmesi Bloomberg'de: "İstanbul, Erdoğan'la soğuk savaşın kurbanı"
Ali Koç: Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
Afganistan'da Taliban, kadınlar için burkayı yeniden zorunlu kıldı
Üst düzey Rus milletvekili: Rusya, sonsuza kadar Ukrayna'nın güneyinde kalacak
Bakan Nureddin Nebati'nin aile şirketindeki bazı ürünler son bir yılda yüzde 122 zamlandı
" />