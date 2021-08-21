Angelina Jolie’nin savaşçı Thena rolünde olduğu Marvel filmi ‘Eternals’ın yeni fragmanı yayınlandı

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Oscar ödüllü Chloé Zhao'nun yönettiği, Marvel Sinematik Evreninin 4. Fazı’nın üçüncü filmi ‘Eternals’ için yeni bir fragman ve poster yayınladı.

Salma Hayek, Angelina Jolie, Kit Harrington gibi isimleri bir araya getiren film, 5 Kasım’da gösterime girecek.

Bilinen süper kahramanlardan farklı, yeni kahramanları bir araya getiren film, binlerce yıla yayılan destansı hikâyeyi yani insanlığın en eski düşmanı The Devants'a karşı yeniden bir araya gelmek için gölgelerden çıkarılan bir grup ölümsüz kahramanı konu alıyor.

‘Süper Kahramanlar’ olarak adlandırılan bu yeni ekip ise şu isimlerden oluşuyor: Güçlü Ikaris rolünde Richard Madden, hümanist Sersi rolünde Gemma Chan, kozmik güçlere sahip Kingo rolünde Kumail Nanjiani, süper hızlı Makkari rolünde Lauren Ridloff, zeki mucit Phastos rolünde Brian Tyree Henry, bilge ve ruhani lider Ajak rolünde Salma Hayek, ebedi genç ama yaşlı bir ruha sahip Sprite rolünde Lia McHugh, güçlü Gılgamış rolünde Don Lee, mesafeli yalnız Druig rolünde Barry Keoghan ve şiddetli savaşçı Thena rolünde Angelina Jolie yer alıyor. Kit Harington ise Dane Whitman'ı oynuyor.