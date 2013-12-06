'Yüksekova'da polisle çatışmada iki kişi öldü'

PKK'lıların mezarlarına yönelik saldırıları protesto etmek isteyen kitleye polis ateş açtı; Fırat Haber Ajansı (ANF), Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in öldüğünü duyurdu. Yüksekovahaber.com'da ise iki kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin net bir bilgi verilmedi. Hakkari Valiliğinden yetkililer ise olaylar sırasında sadece 2 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Hakkari-Yüksekova'da gösteriler saat 14:30'da başladı. Mezarlıkta bir araya gelen, aralarında BDP Yüksekova İlçe Başkanı Nail Durmaz, Yüksekova Belediye Başkanı Ercan Bora, BDP'li yöneticiler, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, MEYADER, TUHAD-FED, KURDÎ-DER, Gever Kültür Sanat Derneği, Barış Anneleri İnisiyatifi, mahalle muhtarları ile binlerce kişi katıldı. Mezarlık karşısında bulunan tepelere PKK bayrağı dikildi. Kadın ve çocuklar mezarlıklara çiçek bıraktı. Mezarlık başında, saygı duruşunda bulunan kitle, "TC bir daha şehitliklerimize dokunma", "Ya şehitliğimize şimdi sahip çıkalım ya da hiçbir zaman" pankartları açtı.

PKK bayrakları ve Öcalan'ın posteri arasında açıklama yapan yüzü kapalı protestocu, "Şehitler onurlu yaşamın temsilidir. Şehitlerimize yönelik saldırı gençlik örgütü olarak sabrımızı taşıran son damla olmuştur. Şunu açık ve net ifade ediyoruz ki, bundan sonra şehitliklerimize en ufak bir yönelim durumunda meşru savunma temelinde her türlü zor aracın kullanılacağı, saldırı geliştiren unsurlar kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılacaktır. TC devleti ve yerli işbirlikçileri kırmızı çizgilerimizi zorlamamalıdırlar" dedi.

Grup ardından Orman ve Kışla mahallelerinden geçerek, Oslo Oteli önüne geldi. Burada MEYADER Yüksekova yöneticilerinden İdris Kırkağaç açıklamada bulunarak, mezarlıkların tahrip edilmesine tepki gösterdi. Bu sırada polis TOMA ve gazla müdahale etti. Göstericiler, polise, taş ve molotov kokteyliyle karşılık verdi.

Acil servisin kapısına gaz

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde sessiz bekleyiş devam ederken, polisle yaşamını yitirenlerin aileleri arasında yine gerginlik yaşandı. Acil polikliniğinin önünde yaşanan gerginlikte polis içerde hastalar olmasına rağmen gaz bombası kullandı. Fotoğraflar: Hamza Aktan Valiliğin açıklaması

Hakkari Valiliği, göstericilerin uzun namlulu silahlarla TOMA'ya 8-9 el ateş ettiğini, bunun üzerine özel timin müdahalede bulunduğunu açıkladı. Valilik, açıklamasında, "Ateş sonrası isabet alan zırhlı araçlarda önemli hasar oluşunca özel harekat timleri devreye sokulmak zorunda kalınmış ve şehir merkezinde silahlı çatışma meydana gelmiştir. Çatışmada yaralanan 2 eylemci hastaneye kaldırılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Fırat Haber Ajansı (ANF) ise, çatışmada vurulan göstericilerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenlerin Reşit ve Veysel İşbilir kardeşler olduğu öğrenildi.