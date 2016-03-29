Anastasiadis: Terör bağlantılı değil

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs
hükümeti kaçırılan uçaktaki
herkesin güvenli bir şekilde serbest bırakılması ve bu alışılmadık olayı sona erdirmek
için elinden gelen herşeyi yapmaktadır. Bu hiç bir şekilde terörle bağlantılı birşey
değil” açıklaması yaptı. AP haber ajansına konuşan bir Kıbrıslı yetkili ise ‘uçağı
kaçıran kişi aşık gibi görünüyor' ifadesini kullandı.
Kıbrıs'ta yayın yapan CYBC de, korsanın eski eşinin Kıbrıs'ta yaşadığını ve uçak
kaçırma olayının kişisel nedenlere dayalı
olabileceğini bildirdi. Haberde, görgü
tanıklarının ifadelerine yer verilerek, korsanın elindeki Arapça yazılmış bir mektubu
piste atarak Kıbrıs vatandaşı olan eski eşine iletilmesini istediği kaydedildi.
Kimliği belirlendi
Mısır hükümet sözcüsü Hüssam el Kuveyş, korsanın kimliğini İbrahim Samah olarak
açıkladı
Mısır'ın İskenderiye kentinden başkent Kahire'ye gitmekte olan MS181 sefer sayılı
Airbus 320 tipi uçağın, kalkıştan kısa sure sonra, üzerinde patlayıcı yüklü yelek
olduğunu söyleyen bir kişi tarafından kaçırıldığı ve uçağın korsanın
isteği üzerine
Larnaka havaalanına iniş yaptığı açıklanmıştı.
EgyptAir, korsanla yapılan görüşmeler sonucunda uçakta bulunan
dört yabancı ve
mürettebat dışında herkesin salıverilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını
bildirmişti. Uçaktaki yolcuların büyük bölümünün tahliye edildiği belirtiliyor.
Uçakta değişik verilere göre mürettebat dahil 60 ila 80 kişinin bulunduğu bildirilmişti.
Mısır Sivil Havacılık
Bakanlığı verilerine göre uçakta sekiz Amerikalı, dört İngiliz,
dört Hollandalı, iki Belçikalı, bir Fransız, bir İtalyan, iki Yunan ve bir Suriyeli
bulunuyordu.