Anastasiadis: Terör bağlantılı değil

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs

hükümeti kaçırılan uçaktaki

herkesin güvenli bir şekilde serbest bırakılması ve bu alışılmadık olayı sona erdirmek

için elinden gelen herşeyi yapmaktadır. Bu hiç bir şekilde terörle bağlantılı birşey

değil” açıklaması yaptı. AP haber ajansına konuşan bir Kıbrıslı yetkili ise ‘uçağı

kaçıran kişi aşık gibi görünüyor' ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta yayın yapan CYBC de, korsanın eski eşinin Kıbrıs'ta yaşadığını ve uçak

kaçırma olayının kişisel nedenlere dayalı

olabileceğini bildirdi. Haberde, görgü

tanıklarının ifadelerine yer verilerek, korsanın elindeki Arapça yazılmış bir mektubu

piste atarak Kıbrıs vatandaşı olan eski eşine iletilmesini istediği kaydedildi.

Kimliği belirlendi

Mısır hükümet sözcüsü Hüssam el Kuveyş, korsanın kimliğini İbrahim Samah olarak

açıkladı

Mısır'ın İskenderiye kentinden başkent Kahire'ye gitmekte olan MS181 sefer sayılı

Airbus 320 tipi uçağın, kalkıştan kısa sure sonra, üzerinde patlayıcı yüklü yelek

olduğunu söyleyen bir kişi tarafından kaçırıldığı ve uçağın korsanın

isteği üzerine

Larnaka havaalanına iniş yaptığı açıklanmıştı.

EgyptAir, korsanla yapılan görüşmeler sonucunda uçakta bulunan

dört yabancı ve

mürettebat dışında herkesin salıverilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını

bildirmişti. Uçaktaki yolcuların büyük bölümünün tahliye edildiği belirtiliyor.

Uçakta değişik verilere göre mürettebat dahil 60 ila 80 kişinin bulunduğu bildirilmişti.

Mısır Sivil Havacılık

Bakanlığı verilerine göre uçakta sekiz Amerikalı, dört İngiliz,

dört Hollandalı, iki Belçikalı, bir Fransız, bir İtalyan, iki Yunan ve bir Suriyeli

bulunuyordu.