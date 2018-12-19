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ANAMUR'U YİNE HORTUM VURDU

MERSİN'in Anamur ilçesinde iki hafta ara ile muz seraları, çilek tarlaları ve zeytin bahçelerini yerle bir ederek yaklaşık 15 milyon lira zarara neden olan hortum bu kez de Antalya-Mersin karayolunda etkili oldu

19 Aralık 2018 14:00

MERSİN\'in Anamur ilçesinde iki hafta ara ile muz seraları, çilek tarlaları ve zeytin bahçelerini yerle bir ederek yaklaşık 15 milyon lira zarara neden olan hortum bu kez de Antalya-Mersin karayolunda etkili oldu. Dün saat 21.00 sularında  deniz ile D-400 karayolu arasında kalan Batıyarma bölgesinde oluşan hordum seralara zarar verdi. 3 muz sera yerle bir oldu.  İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Ziraat Odası bölgede incelemelerde bulundular.   Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, zararın büyük olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Yıkılan seralardan görüntü
- Vatandaşlardan görüntü
- Röpler
- Yerdeki muz hevengi
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 3 Dk. Boyut: 120 MB.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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