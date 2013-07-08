Anadolu parsı 8 ilde tespit edildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya yaptığı açıklamada, gizemli bir hayvan türü olan Anadolu parsının Türkiye'de birçok yerde yaşamını sürdürdüğüne ilişkin ellerindeki bulguları çok yakında kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarını söyledi.

Anadolu parsı ile ilgili çalışmalarının 20 yıla dayandığını söyleyen Başkaya, ilk yıllarda bu türün yaşadığına insanları inandırmanın çok zor olduğunu ancak günümüzde birçok insanın kaçak olarak vurulan Anadolu parslarını gördükçe türün yaşadığına dair inancın giderek arttığını ifade etti.

Başkaya, Anadolu parsının ülkede en az otuz ilde bulunma ihtimali olduğunu ve türü genelde ayak izlerine dayanarak tespit ettiklerini vurgulayarak, "Bizler için Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası nasıl ki başka bir tuğra ile karıştırılmayacak özellikte ise Anadolu parsının ayak izleri ve aralarındaki mesafe de o kadar kendine özgü. Yani başka türlerle karıştırılmayacak şekildedir, yani türün imzasıdır" dedi.

Bugüne kadar Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de toplam sekiz ilde varlığını tespit ettikleri Anadolu parsının, Türkiye'nin bu üç bölgesinde en az 20 ilde kuvvetli bir ihtimalle yaşadığını tahmin ettiklerini, türün bu üç bölge dışında da yaşayabilme potansiyeli dikkate alındığında, ülkede en az 30 ilde yaşama ihtimali bulunduğunu vurgulayan Başkaya, şöyle devam etti:

"Anadolu parsının neslini devam ettirebilmesinde gececi olmasının yanı sıra, çok ihtiyatlı olması, zor arazi şartlarına uyum sağlayabilmesi ve insanlardan uzak durmayı tercih etmesi çok önemli bir etken. Anadolu parsının, köy, yayla, mezere/mezralara yakın yerlerde yaşadığını duyan yöre insanları ilk anda büyük bir korkuya kapılıyor. Bu nedenle türün yaşadığı yerler kamuoyu ile paylaşılmadan önce türün insanlardan kaçan ve uzak duran bir canlı olduğu ile ilgili ciddi bir bilgilendirme çalışması yapılması gerekir. Aksi halde, birkaç yılda bir ülkemizde gizlice vurulan 1-2 bireyin yaşadığı sonla aynı şekilde vurulmak, tuzaklanmak ve zehirlenmek gibi Anadolu parsını bekleyen birçok ölüm tehlikesi bulunuyor."

Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Anadolu parsı ile ilgili çalışmalarının artan bir hızla devam edeceğini ancak bu çalışmalara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sağlayacağı desteğin, çalışmaların başarıya ulaşmasında hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Başkaya, bu konunun reklam meraklısı kişiler tarafından istenmeyen mecralara sürüklenmemesi ve türe zarar verilmemesi için çok hassas davranılması gerektiğini de sözlerine ekledi.