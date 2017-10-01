Anadolu Efes'in medya günü yapıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı\'nın 2017-2018 sezonu Euroleague Medya Günü, çok sayıda basın mensubunun katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu\'nda gerçekleşti.

Anadolu Efes Spor Kulübü çalışanları ve teknik kadrosunun da katıldığı fotoğraf çekimlerinde Anadolu Efes oyuncuları tam kadro yer aldı.

2017-2018 sezonu kadrosunda yer alan kaptan Doğuş Balbay, Ricky Ledo, Errick McCollum, Derrick Brown, Yiğitcan Saybir, Birkan Batuk, Arda Erdoğan, Onuralp Bitim, Berk Demir, Brock Motum, Josh Adams, Vladimir Stimac, Muhaymin Mustafa, Edo Muric, Bryant Dunston ve Krunoslav Simon, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncular aynı zamanda Anadolu Efes\'in yeni sezon formalarını da ilk kez giydi.

PERASOVİC: \"SEZON İÇİNDE BİZİ SÜRPRİZLER BEKLİYOR\"

Öte yandan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni bir takım yaptıklarını söyleyen Perasovic, \"Geçen sezon sadece 3 tane oyuncumuz var. Sezonun nasıl gideceğini hep beraber göreceğiz. Genç ve yeni bir kadromuz var. Ama sezon içerisinde bu genç oyuncuların kendilerini çok iyi geliştirip, bize iyi bir sezon geçirtebileceklerini biliyoruz\" diye konuştu.

Euroleague ile FIBA arasındaki sorun hakkında konuşan Perasovic, \"Bence bu basketbol için büyük sorun. İki tarafında anlaşması lazım. Yapılacak her anlaşma yaşanılan bu sorundan daha iyidir. Kişisel olarak iki taraftan da uzlaşma konusunda beklenti içerisindeyim\" dedi.

Geçen sezona göre daha zayıf bir takım olduklarını söyleyen tecrübeli koç, \"Bu sezon oynamaya aç oyunculara sahibiz. Bu ne kadar rekabetçi olacağımızı sezon içerisinde gösterecek. Diğer takımlar her zaman aynı. Fenerbahçe, Real Madrid, Yunan takımları gibi iyi takımlar var. Sezon içinde sürprizler bizi bekliyor. Rekabet herkes için sert olacak\" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Medya gününden detaylar

-Takımdan detaylar

-Velimir Perasovic açıklamalar

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)