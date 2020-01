Anadolu Efes’e “Yılın Markası” ödülü

İstanbul, 16 Ekim (DHA) – Anadolu Efes, dünyanın markalarını ödüllendiren World Branding Awards tarafından bulunduğu kategoride “Yılın Markası” seçildi.

İngiltere’de düzenlenen törende, Anadolu Efes ödülü World Branding Awards başkanı Richard Rowles’ın elinden aldı. Anadolu Efes, İngiltere merkezli bir sivil toplum örgütü olan World Branding Forum tarafından düzenlenen World Branding Awards’ta, kendi kategorisinde “Yılın Markası” ödülüne layık görüldü.

İlk kez 2014 yılında düzenlenen World Branding Awards’da, dünyanın en iyi markalarının yaptıkları markalama çalışmaları ve başarıları, marka değerleme, tüketici pazar araştırması ve online halk oylaması ile değerlendiriliyor. Ödül kapsamında organizasyon her sene dünyadan elliden fazla ülkeden araştırma şirketlerine ödül kategorilerini göndererek o senenin en iyi çıkış yapan, en başarılı markalarını öğreniyor. Jüri bu firmaların hepsini araştırarak ülkelerinden bağımsız olarak her kategori için beş markaya karar veriyor. Ardından aday markalar 35 ülkede 130 bin civarında katılımcının gizli oylamasıyla değerlendiriliyor. Bunun sonucunda her kategoride yılın markaları belirleniyor. World Branding Awards’a her yıl 3 binin üzerinde marka, araştırma şirketleri tarafından önerilerek kendi kategorisinde yılın markası olmak için yarışıyor. Bu sene de Efes Pilsen; Apple, CocaCola, Adidas, Ferrari, Google, Starbucks gibi sektörünün öncüsü markalarla birlikte, sahnede kendi kategorisinde bu prestijli ödülü almaya hak kazandı.

11 Ekim akşamı Londra’nın ikonik mekanlarından Kensington Palace’ta düzenlenen ödül töreninde kupayı, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş ve Pazarlama Direktörü Kasia Özgen, World Branding Awards başkanı Richard Rowles’ın elinden aldı.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Efes Pilsen markası ile aldıkları bu ödülün kalite anlayışlarının bir sonucu olduğunu belirtti ve “Yoğun çalışmalarımızın bu ödül ile taçlandırılmasından dolayı çok mutluyuz. Bir Türk şirketinin dünyaca ünlü ve prestijli marka ödülünü alması bizleri çok gururlandırdı. Dünyanın önemli markalarının yarıştığı World Branding Awards’ta, kategorimizde “Yılın Markası” ödülünü kazanmak tüketicilerimize karşı sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Anadolu Efes çalışanlarından çiftçilerimize, bayilerimizden tüketicilerimize kadar, bu ödülü kazanmamızda emeği olan herkese teşekkür ederim” dedi.