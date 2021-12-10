Anadolu Efes deplasmanda kayıp

THY Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih'e 83-71 kaybetti. Lacivert-beyazlılar 8. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 14. haftasında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibine 83-71 yenildi.

Geçen hafta olaylı maçta Barcelona'ya uzatmada yenilen ve dört maçlık galibiyet serisi bozulan lacivert-beyazlılar, 8.yenilgisini almış oldu.

Bayern Münih ise bu maçla birlikte galibiyet sayısını yediye çıkarmış oldu.

Ergin Ataman: Utanç verici

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, kötü oyundan dolayı dert yandı. Ataman, "Bayern Münih'i tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Özellikle uzunları çok iyi oynadı. Yüksek isabetle 46 sayı buldular. Rubit ve Thomas 36 sayı attı ki, biz uzunlarımızla buna yanıt veremedik. Sadece dördüncü çeyreğin başında Larkin ve Beaubois ile oyuna tutunduk.

En skorer oyuncuları Hilliard yoktu, bu sebeple onun yokluğuna rağmen çok önemli bir galibiyet aldılar. Bizim içinse bu akşam oynadığımız basketbol utanç vericiydi" dedi.