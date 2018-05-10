T24 LogoT24 Logo
Spor

Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol: 94-87

İSTANBUL,(DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 10, Weems 2, Simon 20, Motum 25, Dunston 13, Birkan Batuk 6, Stimac 4, Douglas 14 GAZİANTEP BASKETBOL: Miller 20, Armand 25, Erol Can Ç

10 Mayıs 2018 01:59

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 10, Weems 2, Simon 20, Motum 25, Dunston 13, Birkan Batuk 6, Stimac 4, Douglas 14
GAZİANTEP BASKETBOL: Miller 20, Armand 25, Erol Can Çinko 2, Balazic 9, Carter 16, Orhan Hacıyeva 6, Murphy, Can Uğur Öğüt 2, Freimanis 7
1\'İNCİ PERİYOT: 22-29
İLK YARI: 47-53
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 73-69
5 FAUL ALAN: 28.52 Douglas, 39.36 Dunston, 39.54 Weems (Anadolu Efes)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 29\'uncu hafta maçında Anadolu Efes kendi sahasında Gaziantep Basketbol\'u 94-87 yendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan Erdem HAKEMLER Zafer Yılmaz Alper Altuğ Köselerli Can Mavisu ANADOLU EFES Doğuş BalbayWeemsSimonMotumDunstonBirkan BatukStimacDouglasBASKETBOL MillerArmandErol CanBalazicCarterOrhan HacıyevaMurphy Can Uğur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24