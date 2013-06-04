Anadolu Ajansı duyurdu

Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Anadolu Ajansı'nın izlediği yanlış uygulamalar yüzünden iptal ettiklerini duyurduktan sonra Ajans, Zaman gazetesi tarafından gerçekleri yansıtmayan haber ve yorumlara konu edilmeyi üzüntü ile takip ettiklerini sitelerinden duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın kuruluş felsefesi ve kanunların çizdiği sınırlar çerçevesinde, 93 yıldır Türkiye’nin sesini dünyaya duyurduğunu yazan Ajans, medya çalışanlarının da bunu çok yakından bildiğini yazdı.

Ülkenin ve milletin geçtiği kritik süreçte, tüm enerjilerini haber, fotoğraf ve görüntü üretimine sarf ettiklerini aboneleriyle paylaştığını belirten Ajans, .Zaman gazetesinin aboneliğini iptal eden tek basın kuruluşu olduğunu yazdı.

Ajans, Zaman'ın böyle bir süreçte yanlış bilgi ve çıkarımlarla Anadolu Ajansını yıpratıcı yayınlar yaparak, kamuoyunu ve abonelerini etkileme çalışmalarını anlamakta güçlük çektiklerini belirtirken, gazetenin ön sayfasından Anadolu Ajansı aleyhine yayın yapılmasının iyi niyetle bağdaşıp bağdaşmadığının takdirini kamuoyuna bırakttıklarını yazdı.