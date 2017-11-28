Amri soruşturmasında ihmal ortaya çıktı

Berlin'de geçen yıl Noel panayırına düzenlenen saldırının ölen faili Anis Amri ile ilgili daha önce açılan soruşturmada Alman makamlarının ihmalleri ortaya çıktı.

Berlin'in Breitscheid Meydanı'ndaki saldırıdan 10 kadar önce Amri'nin cep telefonuna bir polis kontrolü sırasında el konulduğu, ancak telefonun içindeki bilgilerin değerlendirilmesinde hatalar yapıldığı bildirildi.

Açıklama Kuzey Ren Vestfalya'dan

Kuzey Ren Vesfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul yaptığı açıklamada, eyalete bağlı emniyet teşkilatının telefondaki fotoğrafları incelerken gözden kaçırdığı ayrıntılar olduğuna işaret etti ve failin silahla göründüğü fotoğrafların fark edilmediğini söyledi.

Reul, hatanın yeterli filtreleme ayarı yapılmamış olmasından kaynaklandığını belirtti.

Reul, Amri'nin silahlı göründüğü kareler de dahil cep telefonunda 12 binden fazla fotoğraf olduğu bilgisini verdi. Tarama sistemi ile fotoğrafların değerlendirildiğini ve bazı fotoğrafların düşük kalitesi nedeniyle filtreleme dışında kaldığını söyleyen Reul, saldırının ardından verilerin Federal Emniyet Teşkilatı tarafından daha ayrıntılı incelendiğini kaydetti.

"Standartlar gözden geçirilecek"

Ancak düşük kaliteli fotoğrafların filtreleme sisteminin dışında kalmaması gerektiğini vurgulayan Reul, bundan sonra eyalet emniyetinin standartlarını gözden geçireceğini sözlerine ekledi. Reul, öte yandan söz konusu fotoğrafların Amri'nin saldırı öncesi tutuklanmasına yeterli dayanak oluşturmayabileceğini de ifade etti.

Tunus asıllı Anis Amri Şubat 2016'da Berlin'de bir polis aramasına takılmış ve bu sırada cep telefonuna el konulmuştu. Amri'nin uzun bir süre de Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ikamet ettiği tespit edilmişti.

Amri, gasp ettiği bir TIR'la 19 Aralık 2016'da da Berlin'deki bir Noel panayırına dalmış, 12 kişinin ölümüne neden olmuştu. Daha sonra İtalya'ya kaçan Amri, İtalyan polisi tarafından fark edilmiş ve vurulmuştu.

dpa/NS/HS

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