'Amour' 2012'nin en iyi filmi seçildi

ABD'de Ulusal Film Eleştirmenleri Topluluğu, Avusturyalı yönetmeni Michael Haneke imzalı, ''Amour''u 2012 yılının en iyi filmi seçti.

ABD'de ülke çapından gelerek New York'taki Lincoln Merkezi'nde toplanan 60 film eleştirmeni, ''Amour''u 2012 yılının en iyi filmi seçti.

Eleştirmenler, filmin başrol oyuncusu Emmanuelle Riva'yı da en iyi kadın oyuncu seçti.

Film eleştirmenleri, en iyi erkek oyuncu olarak, ''Lincoln'' filminde rol alan Daniel Day-Lewis'i belirlerken, ''Amour''un yönetmeni Haneke'yi de en iyi yönetmen seçti.

Senaryo yazarı Tony Kushner, ''Lincoln'' filmiyle en iyi senaryo, Amy Adams ''The Master''daki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu, ''Magic Mike'' ve ''Bernie'' filmlerinin yıldızı Matthew McConaughey de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerine sahip oldu.

Ulusal Film Eleştirmenleri Topluluğu, yönetmenliğini Dror Moreh'in yaptığı ''The Gatekeepers''ı kurgu olmayan en iyi film, ''The Master'' ile Mihai Malaimaire'yi en iyi görüntü yönetmeni seçti.