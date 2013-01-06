T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Amour' 2012'nin en iyi filmi seçildi

ABD'de ülke çapından gelerek New York'taki Lincoln Merkezi'nde toplanan 60 film eleştirmeni, 'Amour'u 2012 yılının en iyi filmi seçti

06 Ocak 2013 14:46

 

ABD'de Ulusal Film Eleştirmenleri Topluluğu, Avusturyalı yönetmeni Michael Haneke imzalı, ''Amour''u 2012 yılının en iyi filmi seçti.
 
ABD'de ülke çapından gelerek New York'taki Lincoln Merkezi'nde toplanan 60 film eleştirmeni, ''Amour''u 2012 yılının en iyi filmi seçti.
 
Eleştirmenler, filmin başrol oyuncusu Emmanuelle Riva'yı da en iyi kadın oyuncu seçti.
 
Film eleştirmenleri, en iyi erkek oyuncu olarak, ''Lincoln'' filminde rol alan Daniel Day-Lewis'i belirlerken, ''Amour''un yönetmeni Haneke'yi de en iyi yönetmen seçti.
 
Senaryo yazarı Tony Kushner, ''Lincoln'' filmiyle en iyi senaryo, Amy Adams ''The Master''daki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu, ''Magic Mike'' ve ''Bernie'' filmlerinin yıldızı Matthew McConaughey de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerine sahip oldu.
 
Ulusal Film Eleştirmenleri Topluluğu, yönetmenliğini Dror Moreh'in yaptığı ''The Gatekeepers''ı kurgu olmayan en iyi film, ''The Master'' ile Mihai Malaimaire'yi en iyi görüntü yönetmeni seçti.

ETİKETLER

amourfilmabdfilm eleştirmenmichael hanekeemmanuelle rivalincolndaniel day lewismihai malaimairenew yorkmagic mikeberniethe master

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24