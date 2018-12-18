Amir Hadziahmetovic: "Devre arasına moralli girmek istiyoruz"

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)-

Atiker Konyasporlu Amir Hadziahmetovic, Akhisarspor deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılıp devre arasına moralli girmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in ilk yarısının son maçında deplasmanda Akhisarspor\'un konuğu olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada yapılan ısınma hareketleri ve 5\'e 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Petar Filipovic, Milosevic ve Fallou Diagne antrenmana katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

1 YIL SONRA SÜRE ALMAYA BAŞLADIM

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amir Hadziahmetovic, sakatlığı nedeniyle yaklaşım 1 yıldır sahalardan uzak kaldığını söyledi. Hadziahmetovic, \"Sakatlığımdan sonra neredeyse bir yıla yakın bir sürede tedavim devam etti. Ama Allah\'a şükürler olsun ki sakatlığım tamamen geçti. Bu sürede hocalarımızdan ve sağlık ekibimizden çok iyi destek aldım. Süreci iyi değerlendirdim. Şimdi ise dakika ve forma şansı bulmaya başladım. Umarım bu şansı devam ettirir forma giymeye devam ederim.\" dedi.

KARAKTERİMİZİ VE OYUN DİSİPLİNİMİZİ GÖSTERDİK

Kasımpaşa karşısında alınan galibiyette takım olarak karakterlerini ve oyun disiplinlerini gösterdiklerini belirten Hadziahmetovic, \"Tabii ki Kasımpaşa\'ya karşı zorlu bir maç oynadık. İyi bir takımları var. Ama iyi bir maç oldu. Kazanma karakterimizi ve oyun disiplinimizi sahada en iyi şekilde gösterdiğimize inanıyorum. Maçın özellikle ikinci yarısını çok iyi oynadık. Kazandık. Görüldüğü gibi lig ikincisinden 4, üçüncüsünden 2 puan gerideyiz. Çok zor bir deplasman maçının bizi beklediğine inanıyorum. Çünkü kendi evlerinde iyi oynayan ve kazandıkları puanların çoğunu evinde kazanan bir takım. Umarım bu maçtan iyi bir sonuçla ve galibiyetle ayrılır, devre arasına moralli ve en iyi yerde en fazla puanla gireriz.\" diye konuştu.

FARKLI MEVKİLERDE OYNAMAYA BAŞLADIM

Konyaspor\'a geldiğinden beri farklı mevkilerde oynadığını da belirten Amir Hadziahmetovic, \"Hocalarım sayesinde farklı pozisyonlarda oynamaya başladım. Buraya ilk geldiğimde orta sahada oynadım. Daha sonra sol kanatta ve ileriye dönük oynama konusunda iyi olduğumu söyleyemem ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bana her türlü desteği veriyorlar. Umarım aynı başarıyı tekrar gösterir ve iyi bir sezon geçiririm. Son haftalarda aldığımız iyi sonuçlar var. Üst sıralardayız. Tabii ki herkes mutlu. Bu durum oyunculara da iyi yansıyor. Umarım iyi bir performans sergiler ve sezonu da en iyi yerde tamamlarız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Amir Hadziahmetovic\'in konuşması

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

