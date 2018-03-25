T24 LogoT24 Logo
Dünya

Amerikalılar silahlara karşı sokaklara döküldü

Nafiz Albayrak / New York, 25 Mart (DHA) - ABD'nin Florida eyaletinde 17 kişinin öldüğü okul katliamından sağ kurtulan öğrenciler, silah sahibi olmanın denetlenmesi konusunda siyasilerin harekete geçmesini talep etmek için başta başkent Washington olmak ü

25 Mart 2018 12:44

Nafiz Albayrak / New York, 25 Mart (DHA) - ABD\'nin Florida eyaletinde 17 kişinin öldüğü okul katliamından sağ kurtulan öğrenciler, silah sahibi olmanın denetlenmesi konusunda siyasilerin harekete geçmesini talep etmek için başta başkent Washington olmak üzere ülkenin yüzlerce kentinde yürüyüş düzenledi.
ABD genelinde 800’ü aşkın kentte düzenlenen gösterilerde yüz binlerce kişi, ülkede silah satışlarının yasaklanması ve daha sık denetlenmesi için sokaklara ve meydanlara çıktı. New York’taki yürüyüşe, Vali Andrew Cuomo, Başkan Donald Trump’ın görevden aldığı New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara da destek verdi.
“Yaşamlarımız için yürüyüş” kampanyası düzenleyen öğrencilere, ABD\'nin dört bir yanından destek geldi. ABD’de sıkça yaşanan okul katliamlarından kurtulan öğrencilerin başlattığı yaşamlarımız için yürüyüş kampanyasında ülkede silah satışlarının daha sıkı denetlenmesi ve çocukların korunması çağrısı yapıldı. Öğrenciler ayrıca politikacılara silah satışını destekleyen NRA’dan (Ulusal Silah Derneği) bağış kabul etmemeleri çağrısında bulundu.
2018 yılına gireli yalnızca 11 hafta olmasına karşın, ABD’de tam 17 okulda silahlı saldırı gerçekleşti. ABD’nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde geçen haftalarda Marjory Stoneman Douglas lisesinde meydana gelen silahlı saldırı çoğunluğu öğrenci 17 kişinin ölümü, 14 kişinin de yaralanması ile sonuçlanmıştı.

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz AlbayrakNew YorkMart DHAABD FloridaWashingtonABDNew YorktakiVali Andrew Cuomo Başkan Donald TrumpınNew York Güney BölgesiBaşsavcısı Preet BhararaABDdeNRAdan Ulusal Silah DerneğiABDnin FloridaParklandMarjory

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24