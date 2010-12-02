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Yaşam

Amazon WikiLeaks'le anlaşmayı bozdu

serverları WikiLeaks’e ev sahipliği yapan Amazon, bu ilişkiye son verdi.

02 Aralık 2010 02:00

T24- WikiLeaks gizli belgeleri sızdırmaya başladığından beri serverları Wikileaks’e ev sahipliği yapan Amazon,  bu ilişkiye son verdi. Wikileaks de Twitter’dan yaptığı açıklamayla bu durumu teyit etti.

 
Wikileaks Twitter mesajında “Amazon’da bulunan Wikileaks server’ları kapatılmıştır. Söz özgürlüğü, özgürlüğün ülkesi – iyi o zaman, biz de dolarlarımızı Avrupa’daki insanları çalıştırmak için harcarız” dedi.
 
Dün Türkiye saatiyle öğleden sonra bir müddet erişilemeyen siteye akşam saatlerinde erişim yeniden açıldı.
 
ABD’de Senatör Joe Lieberman, olayı duyuran ilk resmi ağız oldu. Wikileaks’i en ağır dille eleştiren isimlerden biri olan Lieberman, Amazon yetkililerinin kendisine siteyi çökerttiklerini bildirdiğini söyledi.
 
Lieberman yaptığı yazılı açıklamada, “Keşke Amazon, Wikielaks’in daha önce kamuoyuyla gizli belgeler paylaşmasının ardından böyle bir karar alsaydı. Şirketin Wikileaks’i kapatma kararı doğrudur ve Wikileaks’in dağıtım için kullandığı diğer şirketlere de örnek olmalıdır” dedi.
 
İnternet üzerinden perakende satış yapan Amazon’un ABD’nin çeşitli noktalarında server’ları bulunuyor. Şirket üçüncü şahıslara serverlarında alan kiralıyor. Amazon’dan henüz Wikileaks’le ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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