Amasya Valisi'nden çağrı: 14 gün evden çıkmayın

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Amasya’da valilik vatandaşlardan 14 gün boyunca evde kalmalarını istedi.

Vali Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, il genelinde tedbirleri artırarak kentte seferberlik başlattıklarını söyledi.

"Zorunlu olmadıkça kırmızı renkli illere seyahat etmeyin"

Masatlı, "Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça öncellikle kırmızı renkte olan illerimize seyahat etmemelerini rica ediyoruz. Seyahatlerimizi olabildiğince kısıtlamalıyız. Gitmek zorundaysak da süratle orada işimizi halledip tekrar ilimize dönmemiz, bu noktada bize önemli fayda sağlayacaktır. Tabii diğer taraftan arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerimizi de uzaktan devam ettirmekte fayda var. Diğer yandan taziye, özellikle geçmiş olsun ziyaretlerine de daha çok telefon ve sosyal medyadan cevap verebilirsek salgınla mücadelede önemli yol almış oluruz. Onun dışında vatandaşlarımızın her bakımdan duyarlı olup çevresindeki insanları uyarması, bu manada farkındalık oluşturması da salgınla mücadelemize katkı sağlayacaktır." dedi.

"14 gün evimizde kalmaya gayret edelim"

Gelin, 2 hafta olabildiğince her şeyimizi kısıtlayarak, salgınla mücadeledeki gücümüzü artırarak bunun üstesinden gelelim. Bunu esnaflarımız, öğrencilerimiz, yaşlılarımız için yapalım. Gelin hep beraber mücadele edelim. Birlikte mücadele edersek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Amasya, 14 gün evimizde kalmaya gayret edelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Haritadaki rengimizi değiştirelim.