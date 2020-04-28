Fahrettin Altun'un kiraladığı araziyle ilgili habere erişim engeli getiren mahkeme: Salgınla mücadeledeki başarı itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor

Cumhuriyet gazetesinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Vakıflar'a ait araziye yaptırdığı çardak ve şöminenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkıldığına ilişkin haberine getirilen erişim engeli kararında, "Salgınla mücadeledeki başarı itibarsızlaştırılmaya çalışıyor. Haberde kamu yararı yok. Haberi yapanlar suç duyurusunda bulunabilirdi" denildi.

Altun'un avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı erişim engeli başvurusunda karar veren hakimlik, 273 linke erişim engeli getirildi. Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre hâkimlik kararında, haberde Koronavirüs salgınında birçok Avrupa ülkesinin başarısız olmasına rağmen, Türkiye'nin başarısını ve mücadelesini sekteye uğratmaya çalışıldığını ifade etti. Yıkıma yönelik haberin teyitsiz olduğunu belirten hakimlik, haberde kamu yararının bulunmadığını, suç içeren bir durumun varlığı halinde haberi yapanların suç duyurusunda bulunma hakkının olduğuna dikkati çekti.

Hakimliğin kararında, "Milletimizin, devletimizin ve onun temsilcilerinin dünyayı saran salgın hastalıkla mücadelesininde birlik-dirlik ve başarısının sekteye uğratılmaya ve gerçek dışı haberlerle yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmakla itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir" ifadelerine de yer verildi.

Hakimliğin kararında şunlar kaydedildi:"

Talebe konu yayınlar incelendiğinde ise talebe konu URL adreslerinde yapılan yayınlarda talepte bulunan hakkında doğruluğu teyit edilmemiş iddialarla kamuoyunu asılsız haber ve yorumlarla yönetmeye ve yönlendirilmeye çalışıldığı tüm dünyanın içinde bulunduğu salgın bir hastalık olan korana virüsle mücadelede bir çok Avrupa ülkesinin başarısız olmasına rağmen ülkemizin mücadeledeki başarısını sekteye uğratmak yada gizlemek için sıradan bir olayı sırf milletimizin ve devletimizin mücadeledeki başarısını göstermemek için dikkatleri başka yönlere çekerek itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı bu amaçla Yargıtay'ın haber alma ve verme hakkının sınırlarını belirleyen ilkelerin ihlal edilmiş olduğu mevcut haber ve yorumlarda haberin hiç bir şekilde teyit edilmediği ve doğruluğunun saptanmadığından haberin gerçek olmadığı, dünyanın ve ülkemizin doğal gündeminin salgınla mücadele olduğu için haberin güncellik değeri taşımadığı, haberin yapılmasında kamunun hiç bir yararının olmadığı, yasal olmayan ve suç içeren bir durum var ise haberi yapanların bunun için suç duyurunda bulunma haklarının olduğu, haberin veriliş biçimi ile özü arasında bir dengenin kurulmadığı bu nedenle yapılan haberlerin haber alma verme,yorum ve eleştiri ile ifadeyi açıklama hürriyetleri kapsamında kalamayacağı, haberin amaçlarından birininde talep edenin toplum nezdindeki itibarını ve saygınlığını zedelemeye yönelik matuf olduğu, toplumun birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde suni kutuplaşma, kamlaşma ve gerilim üretilerek milletimizin, devletimizin ve onun temsilcilerinin dünyayı saran salgın hastalıkla mücadelesininde birlik-dirlik ve başarısının sekteye uğratılmaya ve gerçek dışı haberlerle yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmakla itirazın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur."

Ne olmuştu?

Cumhuriyet'te yayınlanan Hazal Ocak imzalı haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki Vakıflar'a ait araziyi aylık 258 lira kira bedeli karşılığında 10 yıl süreyle kiraladığı belirtilmişti.

Arazide, Altun'un yaptırdığı çardak ve şöminenin İBB ekiplerince yıkıldığı bilgisi de haberde yer almıştı.

14 Nisan'da yayınlanan haberden 3 gün sonra, 273 farklı linke erişim engeli getirilmişti.

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