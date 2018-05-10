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Spor

Altınordulu Mirkan'a Avrupa'dan kanca

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

10 Mayıs 2018 15:08

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de sezonu 13 golle tamamlayan Altınordu\'nun gurbetçi forveti Mirkan Aydın, başarılı performansıyla Avrupalı kulüplerin de dikkatini çekti.
Almanya basını, kırmızı-lacivertli formayla kariyerinin en parlak dönemini geride bırakan 30 yaşındaki santrforla Almanya 2. Ligi Bundesliga\'dan Holstein Kiel, Hollanda Eredivisie\'den FC Utrecht ve Danimarka Superliga\'dan Brondby takımının ilgilendiği iddia etti. 
Haberde attığı gollerle Mirkan\'ın kalitesini gösterdiği, gurbetçi futbolcunun Altınordu\'yla olan sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle serbest kalacağı ve bunun oyuncuya talip olan kulüpler için finansal açıdan önemli bir avantaj olduğu kaydedildi.
2014\'te VfL Bochum\'dan Eskişehirspor\'a, daha sonra Göztepe\'ye transfer olan Mirkan, sezon başında Almanya 3. Lig ekibi Preussen Münster\'den kadroya alınmıştı.

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