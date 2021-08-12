Ankara Altındağ'da Suriyeli ve Afganların evleri taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı, araçlar ateşe verildi

T24 Ankara

Ankara Altındağ’da bir parkta çıkan kavgada bıçaklanan iki kişiden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın yaşamını yitirmesi ile önceki akşam başlayan olaylar, dün akşam saatlerinde boyutlanarak büyüdü. Suriyeli ve Afganlar’a ait evler taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı. Polisin olayları bastırmakta etkisiz kaldığı görülürken, bazı araçlar da ateşe verildi. Özellikle saldırıların yoğun olduğu bazı cadde ve sokaklardaki mültecilerin otobüslerle mahallelerden kaçırıldıkları belirtildi.

Ankara’nın merkez ilçelerinden Altındağ’ın, mülteci mahalleleri olarak anılan Önder ve Battalgazi mahallelerinde önceki akşam başlayan olaylar dün gün boyu devam etti. Suriyeli ve Afgan dükkan sahiplerinin büyük bölümü işyerlerini açmazken, bazı mülteciler geçici olarak evlerinden ayrıldı.

Kepenkler kırıldı, bazı dükkanlar yağmalandı

Bazıları ise evden çıkmayarak, olayların yatışmasını bekledi. Akşam saatlerinde ise ellerinde bayraklarla mahalleye gelen, tekbirlerle caddeleri dolduran kalabalık büyüdü. Kalabalık, Suriyeliler’e ait dükkanları taşladı ve bazı dükkanların kepenkleri yıkıldı. Bazı dükkanların ise yağmalandığı görüldü.

Suriyeli ve Afganlar’a ait olduğu bilinen bazı apartmanlara yönelik taşlı saldırı yapıldı. Bazı araçlar ters çevrildi, bazıları ise cadde ortasında ateşe verildi.

Yetersiz önlem

Kalabalığa rağmen, olayların başladığı saatlerde güvenlik güçlerinin sayısının yetersiz olması, etkili müdahalede bulunulmaması dikkati çekti. Sosyal medyada da güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmemesi eleştirildi.

Geceyarısı açıklaması: Vatandaşın soğukkanlılığı ve emniyetin yoğun çalışması ile bastırıldı

Ankara Valiliği, gece 00.44’te sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

Emniyet: Provakatif paylaşımlar hakkında adli işlem başlatıldı Ankara Valiliği, Twitter'da yaptığı paylaşımda halkı provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri yönünde uyardı. Olaylarda kundaklama sonucu araç ya da bina yangını meydana gelmediğini duyuran Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tür provakatif maksatlı paylaşım ve görüntü yayınlayanlarla ilgili adli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Fail tutuklandı

Altındağ’da daha önce de Suriyeliler’in ev ve işlerlerine yönelik saldırılar olmuştu. Olayların çıkmasına gerekçe gösterilen kavgada Yalçın’ın ölümüne neden olan iki kişi ise tutuklandı.

Siteler’de çalıştılar, evleri kiraladılar, sonradan tepki gördüler: Ankara’daki “Suriyeli mahallesi” Saldırıların gerçekleştiği mahallelerden Önder Mahallesi, Altındağ’ın merkezine yakın bir konumda yer alıyor. Ankara’nın en büyük ilçelerinden olan Altındağ’ın merkez mahallelerinden birisi olan bu mahalleye, 2011’den bu yana düzenli olarak Suriyeliler yerleşiyor.



Bir dönem kentsel dönüşümden dolayı ev ve dükkan fiyatlarının düştüğü, en dar gelirli grupların yaşadığı mahallenin çehresi, Suriye savaşından kaynaklı göç dalgalarıyla değişti. Suriyeliler’in bir bölümü dükkan kiralayarak esnaflık yapmaya başlarken, bir bölüm Suriyeli de Ankara’nın mobilya merkezi Siteler’de çalışmaya başladı.



Siteler esnafı da ucuza çalıştırdıkları için Suriyeliler’i tercih etti. Bu durum Önder Mahallesi’ne yönelik göçü arttırdı. Önder ile birlikte, Battalgazi, Ulubey ve Alemdağ’da da göçmen nüfusu hızla arttı. Derneklerin yaptıkları çalışmalara göre Ankara’da kayıtlı Suriyeli nüfusun yüzde 55’i Altındağ’da yaşıyor. 360 bin kişiyi aşan nüfusun yaklaşık yüzde 15’inin Suriyeli ve Afgan olduğu değerlendiriliyor. Kayıt dışı olarak mahallede yaşayan Suriyeli ve Afgan göçmenlerin sayısı ise net olarak bilinmiyor.

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