Altın Palmiye adayları açıklandı



Bu yıl 11-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak Cannes Film Festivali'nde 20 film Altın Palmiye için yarışacak. Yarışma kategorisinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Fransa yapımı yer alıyor. Fransa’dan Olivier Assayas “Personal Shopper” adlı filmi, Bruno Dumont “Slack Bay” adlı filmi, Nicole Garcia “Mal de Pierres” ve Alain Guiraudie de “Rester Vertical” filmi ile büyük ödül için yarışacak.

Yarışma kategorisindeki filmler arasında usta yönetmenlerin adı hemen dikkat çekiyor. Pedro Almodovar “Julietta” adlı filmi, Dardenne Kardeşler “La Fille Inconnue” adlı filmi, Jim Jarmusch “Paterson” ve Ken Loach da “I, Daniel Blake” adlı filmi ile Altın Palmiye için yarışacak.

Yarışma kategorisinde ABD’den Jim Jarmusch’un dışında dikkat çeken bir diğer isim de son yıllarda yönetmenlik denemeleri ile büyük başarılara imza atan ünlü aktör Sean Penn oldu. Penn “The Last Face” adlı filmi ile büyük ödül için yarışacak isimler arasında.



Jüri başkanı: George Miller



Yarışma seçkisine bu yıl Almanya’dan da bir film girmeyi başardı. 2009’da “Alle Anderen” adlı filmi ile Berlinale’de Büyük Jüri Ödülü'ne layık görülen genç yönetmen Maren Ade, “Toni Erdmann” adlı filmi ile usta isimlerle beraber yarışacak.

Woody Allen’ın "Café Society" adlı filmi de festivalin açılış filmi olarak izleyici ile buluşacak.

Festivalin şimdiye kadar açıklanan seçkisinde henüz herhangi bir Türk yapımı yer almıyor.

69'uncu Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını ise Avustralyalı yönetmen, senarist ve yapımcı George Miller yapacak.