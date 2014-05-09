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Yaşam
Deutsche Welle

'Altın Lola Ödülleri' sahiplerini buluyor

Alman sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Alman Film Ödülleri bugün sahiplerini buluyor.

09 Mayıs 2014 12:50

Berlin'deki Tempodrom salonunda düzenlenen törene sinema, kültür-sanat ve magazin dünyasından bin 800 dolayında kişinin katılması bekleniyor.

Kısaca "Lola" olarak anılan Alman Film Ödülleri bu yıl 64'üncü kez, toplam 16 farklı kategoride dağıtılacak.

Andreas Prochaska'nın yönetmenliğini yaptığı "Das finstere Tal" (Karanlık Vadi) isimli yapım, 9 ayrı kategoride ödüle aday gösterildi.

Edgar Reitz'ın imzasını taşıyan "Die andere Heimat" 6 kategoride ödüle aday olarak öne çıkan bir başka film oldu.

Gecede yönetmen, yapımcı ve senarist Helmut Dietl'e "Ömür Boyu Başarı Ödülü" sunulacak.

3 milyon euroya yakın para ödülünün dağıtıldığı "Lola", Alman sinemasının en önemli ödülü kabul ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanAlman FilmBerlinTempodromProchaskaTal34;Vadi)ReitzHeimat34;Helmut DietlBoyu BaşarıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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