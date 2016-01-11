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Yaşam
Deutsche Welle

Altın Küre sahipleri ile buluştu

Oscar'ın habercisi olarak görülen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Altın Küre'nin bu yılki yıldızı drama dalında En İyi Film Ödülü'nü alan "The Revenant" oldu.

11 Ocak 2016 15:52


ABD'nin Los Angeles kentinde pazar akşamı düzenlenen törende Altın Küre Ödülleri bu yılki sahipleri ile buluştu. Törende başrol oyuncusu Leonardo Di Caprio'nun da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldığı "The Revenant", En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödülü ile üç dalda Altın Küre'ye layık görüldü. Filmin yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu.

Gecede drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise "Room" filmindeki rolüyle Brie Larson kaldırdı. "The Martian" adlı film ise En İyi Komedi ve En İyi Komedi Erkek Oyuncusu ödülünü kazandı. Filmin başrol oyuncusu Matt Damon ödülün sahibi oldu.

Jennifer Lawrence de kariyerinde ilk kez Altın Küre sahibi oldu. Lawrence, "Joy" filmindeki performansı ile En İyi Komedi Kadın Oyuncusu olarak seçildi.

Kate Winslet de "Steve Jobs" filmindeki performansı ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Aaron Sorkin tarafından senaryosu yazılan film, En İyi Senaryo ödülünün de sahibi oldu.

Sylvester Stallone ise "Creed - Rock's Legacy" filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Oscar ödüllerinin de habercisi olarak görülen Altın Küre, ABD'nin sinema alanında verilen en prestijli ödülllerinden. Oscar ödüllerinin adaylarının da perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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