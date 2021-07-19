Altı İngiliz sporcu, Olimpiyatlar için Japonya'ya giderken, Covid-19 virüsü taşıyan biriyle yakın temasa girdi; sporcular karantinaya alındı

İngiliz Olimpiyat Birliği , altı İngiliz sporcu ve iki personelin, Japonya'ya uçarken yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle yakın temasa girdikten sonra karantinaya alındıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, sekiz temaslının, havaalanında yapılan testlerinin negatif çıktığı ve İngiliz heyetinin sağlık ekibi tarafından gözetim altında olduğu belirtildi.

Britanya Takımı'nın misyon şefi Mark England, haberlerin hayal kırıklığı yarattığını ancak yürürlükteki protokollere "saygı duyduğunu" belirterek "Bu dönemde onlara her türlü desteği sunacağız, yakında tekrar eğitime devam edebileceklerini umuyoruz" dedi.

Artan Covid-19 vakaları, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın pandemi sırasında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağına dair endişeleri artırdı.

Organizatörler bu ay, kentteki Covid-19 olağanüstü hali nedeniyle oyunlara seyirci alınmayacağını duyurdu.