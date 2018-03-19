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Spor

Altaylı gençler Fethiye'de darp edildi

İZMİR,(DHA) - SPOR Toto Bölgesel Gelişim U17 Ligi'nde mücadele eden Altay U17 takımının futbolcuları Fethiyespor deplasmanında darp edildi

19 Mart 2018 16:13

İZMİR,(DHA) - SPOR Toto Bölgesel Gelişim U17 Ligi\'nde mücadele eden Altay U17 takımının futbolcuları Fethiyespor deplasmanında darp edildi. Altay Antrenörü Görkem Güngör, dün Ölüdeniz Futbol Sahası\'nda 1-0 kazandıkları maçın ardından iki takım futbolcularının soyunma odasına giderken söz dalaşına girdiğini belirterek, \"Oyuncular arasında kavga yoktu. Bu sırada Fethiye Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Ali Abbak, futbolcuları ayırma bahanesiyle bizim çocukları tokatladı. Ona engel olmaya çalışırken bana da kafa atmaya çalıştı. 16 yaşındaki oyuncumuz Eren Dağdelen\'in yüzünü tırnağıyla çizdi, kulağına da yumruk attı. 15 yaşındaki Recep Eren Kazali\'nin ağzına kafa atıp dudağını patlattı. Çocuğun dişi sallanıyor. Diğer oyuncularımıza da saldırdı. Hastaneye gidip darp raporu aldık. Bu futbol magandasından şikayetçi olduk. Hukuki işlem başlattık\" dedi.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle dönen Altay\'ı taraftarları gece tesislerde karşıladı. Sakarya İl Spor Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle deplasman yasağı uygulanan siyah-beyazlılar, oyunculara Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde destek verdi. Yaklaşık 300 Altaylı, tezahüratlarla karşıladığı oyuncuların mağlubiyet üzüntüsünü hafifletti. Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Büyük taraftarımızın desteğiyle kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz\" diye konuştu.

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