Altay'ın aklı Şanlıurfa'da

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta lider Gümüşhanespor\'la arasındaki puan farkını 3\'e düşürerek gözünü zirveye diken 2. sıradaki Altay, zorlu Şanlıurfaspor deplasmanına odaklandı. Siyah-beyazlılar kendisi gibi 36 puanı bulunan güneydoğu temsilcisini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Rakibiyle ilk yarıda evinde 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi, şampiyonluk yarışındaki rakibiyle sezon sonu olası puan eşitliğinde ikili averajda üstünlük kurmayı planlıyor. Şimdiye kadar Şanlıurfaspor\'la oynadığı 3 karşılaşmada 3 beraberlik alan Altay, ilk kez rakibinin bileğini bükmeye çalışacak.

Şanlıurfaspor\'un ikinci devreye 2\'de 2 yaparak başladığını belirten Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Çok kritik bir maça çıkacağız. Urfa, puan puana olduğumuz rakiplerimizden biri. İzmir\'e iyi bir skorla dönmemiz gerekiyor. Biz bu tip müsabakalarda daha iyi oynuyoruz. İyi konsantre olup avantajlı dönersek üst üste evimizde oynayacağımız Nazilli Belediyespor ve Niğde Belediyespor maçlarına moralli çıkarız. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Şampiyon olmak istiyorsak Şanlıurfa\'da kazanıp galibiyet serisi başlatmalıyız\" dedi.

Altay\'da Hüsamettin\'in cezası sona erdi.