Altay'da Murat Uluç şoku

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Zonguldak deplasmanına hazırlanan Altay\'da forvet Murat Uluç, sağ dizinden yaşadığı sakatlığın iyileşmemesi ve ağrılarının artması üzerine yeniden tedavi sürecine alındı. İlk yarıda rakip fileleri 9 kez sarsan tecrübeli golcü, Karşıyaka derbisi sonrası sakatlanarak sağ dizinden operasyon geçirdi. Bugsaşspor, Hacettepe, Pendikspor ve Gümüşhanespor randevularında forma giyemeyen Murat Uluç, Antalya kampında takımdan ayrı çalışırken yeniden sakatlandı.

Artroskopi ameliyatı geçirdiği dizinde bu kez kemik iliği ödemi tespit edilen tecrübeli santrforun takıma dönerek hazır hale gelmesinin 1.5 ayı bulacağı öğrenildi. Kampta İbrahim Akın\'ın ardından Murat\'ın da sakatlanması nedeniyle yönetim transfer yasağını kaldırmak için yeniden çalışmalara başladı. Transfer tahtasını açması için borçlu olduğu eski futbolcularından muvafakatname alması gereken Altay, kadrosuna 2-3 takviye yapmayı planlıyor. Yapılacak takviyelere göre takımdan bazı isimlerle yollar ayrılacak.

104. YIL KUTLAMASI

ALTAY, 104. kuruluş yıldönümünü yarın coşkuyla kutlayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar saat 19.14\'te Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde bir araya gelip, 20.00\'de Gündoğdu Meydanı\'na hareket edecek. Sahil şeridi boyuncu tek sıra halinde dizilecek taraftarlar saatler 21.00\'i gösterdiğinde yakacakları meşalelerle görsel şova imza atacak. Altay Sosyal Dayanışma Derneği ise Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi\'nde 20.00\'de düzenleyeceği balo ile camiayı bir araya getirecek. Gecede Başkan Özgür Ekmekçioğlu\'na, \"1. Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü\" verilecek.