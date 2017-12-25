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Spor

Altay'da hedef transfer yasağını kaldırmak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da yönetim transfer yasağını kaldırmak için kolları sıvadı

25 Aralık 2017 16:55

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zirve takipçisi Altay\'da yönetim transfer yasağını kaldırmak için kolları sıvadı. Sportif Direktör Özden Töraydın, kulüpten alacağı kesinleşen 7 futbolcuya protokol önerdiklerini söyledi. Faizleriyle birlikte ödemeleri gereken yaklaşık 800 bin TL\'nin yüzde 20\'sini Ocak ayında, kalan bölümünü ise Haziran\'da ödeme konusunda teklifte bulunduklarını ifade eden Töraydın, \"Eski futbolcularımızdan Abdülkadir Kuzey, Bedrican, Burak Cengiz, Emrah Kaya, Koray, Cahit Enes ve Serkan Silan\'dan haber bekliyoruz\" dedi.
Transferin önünün açılması için eski futbolculardan herkesin imza atarak muvafakat vermesi gerektiğini anlatan Sportif Direktör Töraydın, \"Ön görüşmelerimizi yaptık. Bir kısmı düşüneceklerini söyledi, olumsuz bakanlar da oldu. Şimdiye kadar pek çok dosya kapattık. Futbolcu alacaklarını büyük oranda temizledik. Transfer yasağını kaldırırsak, teknik heyetin raporuna göre 1-2 takviye yapabiliriz. Mevcut kadromuza da güveniyoruz\" dedi. Altay, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında 29 Aralık Cuma günü Ankara Demirspor\'la karşılaşacak.

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