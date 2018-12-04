Altay kupada Kayserispor'la oynuyor

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Altınordu\'ya evinde 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ilk maçında yarın Süper Lig temsilcisi Kayserispor\'u konuk edecek.

Atatürk Stadı\'nda Volkan Bayarslan\'ın düdük çalacağı müsabaka saat 18.30\'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları tam bilet ve misafir tribünü 10, kadın ve öğrenci bileti ise 5 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Özden Töraydın en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirterek, \"Altay çıktığı her kulvarda iddialıdır. Kayserispor\'a karşı elimizden geleni yapacağız\" dedi.

Altay yönetimi, Altınordu derbisinde kadroya alınmayan genç orta saha oyuncusu Atakan Çankaya hakkında açıklamalarda da bulundu. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, \"Sosyal medyada yer alan, milli oyuncumuz Atakan Çankaya\'nın kadro dışı bırakıldığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Atakan, Altınordu AŞ maçı öncesi antrenmanda yaşanan tatsız bir olay dolayısıyla maç kadrosuna alınmamış olup, genç oyuncumuz A takımımızla çalışmalarına başlamıştır\" ifadeleri kullanıldı.

Atakan\'ın idmanda yardımcı antrenörlerle tartıştığı ve bu yüzden kafilede yer almadığı öğrenildi.