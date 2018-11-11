Altay - Adana Demirspor: 3-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Kemal Elmas (xx)

ALTAY: Egemen (xxx) - Yasin (xxx), Gençer (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), Özgür (x), Atakan (xx), Metin (xx), Aganovic (xx) (Dk. 46 Serkan xxx), Furkan (xx) (Dk. 74 Pedro xx), Hüsamettin (xx) (Dk. 82 Tevfik xx), Paixao (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (x) - Hakan (x), Orhan (x), Mitrovic (xx), Batuhan (x) (Dk. 56 Boubacar Traore x), Galip (xx) (Dk. 69 Erdal x), Hamidou Traoe (xx), Kosecki (x), Orkan (x) (Dk. 78 Emre x), Berk (xx), Pote (x)

GOLLER: Dk. 8 - Dk. 90+2 Paixao, Dk. 55 İbrahim Öztürk (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Özgür (Altay)

SARI KARTLAR: Aganovic, Özgür, Atakan (Altay) - Galip, Orkan, Hamidou Traoe, Mitrovic (Adana Demir)

Spor Toto 1\'inci Lig 12\'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Adana Demirspor\'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini Paixao (2), İbrahim Öztürk kaydetti. Siyah-beyazlılar 15 puana ulaşırken, Adana temsilcisi 19 puanda kaldı.

8\'inci dakikada Altay golü buldu. Sağdan Özgür\'ün kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Paixao şık bir kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-0.

10\'uncu dakikada ev sahibi ekibin sağ çizgiden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Özgür kaleyi düşündü. Top üst direkten oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

20\'nci dakikada Adana Demirspor atağında ceza yayı üzerinden Pote\'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44\'üncü dakikada Altaylı Özgür, Hakan\'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı Altay\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51\'inci dakikada Adana Demirspor\'dan Hamidou Traoe ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

55\'inci dakikada Altay ikinci golü buldu. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Serkan kale önüne ortaladı. Savunmadan ileri çıkan İbrahim Öztürk topa kafayla dokundu: 2-0.

76\'ncı dakikada soldan Berk\'in havalandırdığı topu arka direkte bomboş pozisyondaki Boubacar Traore kötü bir kafa vuruşuyla üstten auta gönderdi.

80\'inci dakikada konuk ekip atağında soldan Berk\'in ortasında Yasin\'den seken top üst direkten döndü.

90+2\'nci dakikada Altay kontra atağında savunmayı dengesiz yakalayan Paixao sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0.

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