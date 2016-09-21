Altan kardeşler bugün adliyeye sevk edilecek

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi öncesinde 'subliminal mesaj' vererek darbe girişimine iştirak etmekle suçlanan gazeteci Ahmet Altan ve akademisyen Mehmet Altan bugün saat 13.00'te Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifade verecekler.
Ahmet ve Mehmet Altan darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
Ahmet Altan akademisyen Mehmet Altan'ın gözaltı süresi 11. gününe girdi. Altan kardeşlerin avukatı Veysel Ok, müvekkillerinin bugün saat 13.00'te Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceğini duyurdu.