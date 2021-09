Alperen Şengün'ün NBA yolculuğu başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi 2020/2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu Alperen Şengün'ün NBA yolcuğu başlıyor. Milli basketbolcu NBA Draft 2021'de takımını bekliyor.

Basketbol takviminin en çok beklenen gecelerinden biri olan NBA Draft'ı Brooklyn Nets'in evi olan Barclays Center'da gerçekleşecek. Gecede Türkiye'de 2020/21 sezonunda normal sezonun MVP'si seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı belli olacak.

İlk turda 30 ve ikinci turda 30 olmak üzere toplam 60 oyuncu draftta yer alacak.

Yeşil Oda'ya davet edilen ve ilk sıralardan seçilmesi beklenen oyuncular arasında Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Jalen Suggs, Jon Kuminga, Scottie Barnes ve Davion Mitchell gibi isimler yer alıyor.

Cuma sabaha karşı TSİ 03:00'de gerçekleştirilecek 2021 NBA Draftı, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

2021 NBA Draft sıralaması - 1. Tur:

1. Detroit Pistons

2. Houston Rockets

3. Cleveland Cavaliers

4. Toronto Raptors

5. Orlando Magic

6. Oklahoma City Thunder

7. Golden State Warriors

8. Orlando Magic

9. Sacramento Kings

10. New Orleans Pelicans

11. Charlotte Hornets

12. San Antonio Spurs

13. Indiana Pacers

14. Golden State Warriors

15. Washington Wizards

16. Oklahoma City Thunder

17. Memphis Grizzlies

18. Oklahoma City Thunder

19. New York Knicks

20. Atlanta Hawks

21. New York Knicks

22. Los Angeles Lakers

23. Houston Rockets

24. Houston Rockets

25. Los Angeles Clippers

26. Denver Nuggets

27. Brooklyn Nets

28. Philadelphia 76ers

29. Phoenix Suns

30. Utah Jazz