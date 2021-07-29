Alperen Şengün'ün NBA yolculuğu başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi 2020/2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu Alperen Şengün'ün NBA yolcuğu başlıyor. Milli basketbolcu NBA Draft 2021'de takımını bekliyor.
Basketbol takviminin en çok beklenen gecelerinden biri olan NBA Draft'ı Brooklyn Nets'in evi olan Barclays Center'da gerçekleşecek. Gecede Türkiye'de 2020/21 sezonunda normal sezonun MVP'si seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı belli olacak.
İlk turda 30 ve ikinci turda 30 olmak üzere toplam 60 oyuncu draftta yer alacak.
Yeşil Oda'ya davet edilen ve ilk sıralardan seçilmesi beklenen oyuncular arasında Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Jalen Suggs, Jon Kuminga, Scottie Barnes ve Davion Mitchell gibi isimler yer alıyor.
Cuma sabaha karşı TSİ 03:00'de gerçekleştirilecek 2021 NBA Draftı, S Sport'tan canlı yayınlanacak.
2021 NBA Draft sıralaması - 1. Tur:
1. Detroit Pistons
2. Houston Rockets
3. Cleveland Cavaliers
4. Toronto Raptors
5. Orlando Magic
6. Oklahoma City Thunder
7. Golden State Warriors
8. Orlando Magic
9. Sacramento Kings
10. New Orleans Pelicans
11. Charlotte Hornets
12. San Antonio Spurs
13. Indiana Pacers
14. Golden State Warriors
15. Washington Wizards
16. Oklahoma City Thunder
17. Memphis Grizzlies
18. Oklahoma City Thunder
19. New York Knicks
20. Atlanta Hawks
21. New York Knicks
22. Los Angeles Lakers
23. Houston Rockets
24. Houston Rockets
25. Los Angeles Clippers
26. Denver Nuggets
27. Brooklyn Nets
28. Philadelphia 76ers
29. Phoenix Suns
30. Utah Jazz