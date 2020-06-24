Alper Ulusoy'dan Galatasaray teknik ekibine: Siz kalecinize bakın, ona konuşun!

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan ve 3-3 berabere sonuçlanan Galatasaray-Gaziantep FK maçında verdiği 6 saniye kararıyla gündemden düşmeyen Alper Ulusoy'un, maç sonunda kendisine itirazda bulunan Galatasaray teknik heyetine çıkıştığı söylendi. Ulusoy'un teknik heyete "Siz kalecinize bakın, ona konuşun" dediği iddia edildi.

Galatasaray ile Gaziantep arasında 3-3 sona eren olaylı maça damga vuran isimlerden olan hakem Alper Ulusoy, son düdüğün ardından sarı-kırmızılı kulübün teknik heyetiyle karşı karşıya geldi.



Süper Lig'in 27. haftasında oynanan ve tartışmalı kararların olduğu maçı yöneten Ulusoy'un koridorda kendisine itiraz eden Galatasaray'ın teknik heyetine çıkıştığı öğrenildi. Ulusoy'un itirazlar karşısında "Bana neden itiraz ediyorsunuz, siz kalecinize bakın, ona konuşun" dediği belirtildi.

Ne olmuştu?

Kaleci Okan Kocuk'un topu elinde fazla tuttuğu gerekçesiyle 6 saniye kuralını işleten Ulusoy, sarı-kırmızılı ekibin 2 puan kaybetmesine yol açtı.



Oyuna sonradan giren Jesse Sekidika, 6 saniye kuralından doğan endirekt serbest vuruş sonrasında rakibini düşürüp penaltı yaptırmış ve Galatasaray kritik 2 puandan olmuştu.