Alonso'ya izin çıkmadı

Tempo24-



Her fırsatta Alonso’nun gönderilmesini istemediğini belirten, hatta bu konuda yönetime de rapor veren İspanyol çalıştırıcının, sarı-lacivertli kulübün sunduğu astronomik teklife rağmen ikna edilemediği bildirildi.



Alonso’nun Liverpool’un gelecek projeleri içinde önemli bir yer teşkil ettiğinin altını çizen Rafael Benitez, transfer söylentilerinin bir an önce bitmesini arzu ettiğini ve Liverpool olarak bu futbolcuyu hiçbir zaman satmayı düşünmediklerini kaydetti.



İspanya’nın Sport gazetesine konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin Alonso ile yakından ilgilendiğini de gizlemedi. Bu futbolcunun halen Liverpool Kulübü’nün bonservisli oyuncusu olduğunu hatırlatan Benitez, aldıkları karara Fenerbahçe’nin saygı göstermesini istedi.



‘Konu kapanmıştır’



Tecrübeli çalıştırıcı, Alonso ile de transferi konusunda bir görüşme yaptığını açıklarken, “Oyuncum da takımdan ayrılmak istemiyor. Gelen iyi tekliflere rağmen futbol hayatını Liverpool’da sürdürme kararını aldı. Bizim için artık Alonso konusu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.



Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesi öncesi orta sahaya mutlaka bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetimin önce Senna, ardından da Alonso girişimleri başarısız olunca yeni arayışlara geçildiği, kalan kısa sürede mutlaka bir ismin takıma katılacağı kaydedildi.



