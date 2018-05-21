Alnus Yatırım: Euro'da İtalya baskısı sürüyor

İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – Alnus Yatırım günlük piyasa analizinde son dönemde Euro Bölgesi verilerinde beklentinin altında kalınmasının yanında, İtalya’da değişen siyasi dengelerin \"euro üzerindeki negatif baskıyı artırdığı\" vurgulandı.

Alnus Yatırım’ın “Euro’da İtalya baskısı sürüyor” başlıklı günlük piyasa değerlendirmesinde euro, dolar, altın, petrol ve japon yenine ilişkin şu değerlendirme ve tespitler yapıldı:

“Cuma günü İtalya’da koalisyonun anlaştığı haberleri ile birlikte euro/dolar günü 1.1770 düzeyi yakınlarında tamamlarken, satış baskısı yeni haftanın ilk saatlerinde de devam etti. 1.1745 desteğinin üstünde tutunmaya çalışan paritenin satış baskısında kalmaya devam etmesi durumunda 1.1710 düzeyi test edilmek istenebilir.

“Fiyatta toparlama olması ve 1.1770 düzeyinin üstünde tutunma olması durumunda ise hareketin 1.1805 düzeyine doğru devamı beklenebilir. Bugün Almanya’da piyasalar tatil sebebi ile kapalı ve ekonomik takvim sakin.

“Yeni hafta yeni rekor ile geldi. Doların global anlamda değer kazanımı ile birlikte liranın da zayıf görünümü dolar/lira paritesinde yukarı yönlü hareketleri desteklerken geri çekilmelerin sınırlı kalmasına sebep oluyor. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta kurdaki gelişmeleri takip ettiği ve gerekli adımların atılacağını belirtmesinden sonra yeni hafta gelebilecek olan hamleleri ya da açıklamaları takip etmekte fayda bulunmaktadır.

“4.5220 düzeyini test etmesinin ardından geri çekilen dolar/lira gün içerisinde bu seviyenin üzerinde tutunma gerçekleştirmesi durumunda 4.5490 düzeyini test etmek isteyebilir. Geri çekilmelerde 4.4930 takip edilebilecek ilk destek düzeyi olarak gözükmekte, bu seviyenin altına inmesi durumunda geri çekilmenin hızlanması beklenebilir. Ekonomik takvim sakin ancak lira ile ilgili gelebilecek olan açıklamalar sert hareketlere sebep olabilir.

“Yatay görünümünü kırdıktan sonra hızlı şekilde gerilen altın ons fiyatı 1,286 dolar düzeyinin üstündeki yatay görünümünü devam ettirmekte. Kararsız bir görünüm sergileyen altın fiyatlarında satış baskısının artması için 1,286 düzeyinin altında tutunma gerçekleştirmesi gerekmekte. Altın onsun bunu başarması durumunda aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenebilir. Böyle bir durumda 1279 dolar takip edilebilecek bir diğer destek düzeyi olabilir. Yukarı hareketler için 1,294 dolar düzeyi üzerinde hareket görülmeli, ancak geçen hafta da belirttiğimiz gibi yükselişlerin kalıcı olabilmesi için 1,303 düzeyi üzerinde tutunma görülmesi gerekmektedir. Bugün ekonomik takvim sakin, seviye kırılmaları fiyatta hareketlenmeye yol açabilir.

“72.31 düzeyinden geriledikten sonra 50 birimlik hareketli ortalamayı kendine destek alan ve güçlü görünümünü devam ettiren Batı Teksas Petrolü (WTI) 71.94 düzeyinin altında fiyatlanmakta. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol arzındaki kısıntının devam etmesinin istediği ile ilgili haberler fiyatın güçlü kalmasını sağlamakta. Ekonomik takvime bakıldığında bugün gerçekleşecek OPEC toplantısı dikkat çekmekte. Toplantı sonrasında gelebilecek olan açıklamalar fiyat üzerinde sert etki yaratabilir. 71.94 düzeyi yakınlarında fiyatlanan WTI‘nın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 72.31 düzeyi test edilmek istenebilir. Bu düzeyin geçilmesi yukarı hareketi hızlandırabilir. Geri çekilmelerde ise kısa vadede 71.52 düzeyi takip edilebilir.

“Son dönemde Japonya ‘dan gelen verilerin beklenti altında kalması ve doların küresel anlamda güçlenmesi dolar/yen paritesinde yukarı yönlü hareketin ivmelenmesini desteklemekte. Dört saatlik grafikteki yükseliş trendi içerisindeki

hareketine devam eden parite yeni haftaya alıcı başlayarak 111.00 düzeyinin üstünde yükselişini hızlandırdı. Yukarı hareketin devam etmesi durumunda 111.30 test edilebilecek ilk direnç düzeyi olarak gözükmekte. Bu seviyenin geçilmesi 111.60 düzeyinin test edilmesini sağlayabilir. Geri çekilmelerde

111.00 düzeyi üzerinde tutunmaya devam etmesi trend yönlü hareketin devamı için önem arz etmekte.Bugün ekonomik takvim sakin o nedenle teknik seviyeler biraz daha önem kazanmakta.”

Piyasa analizinde ayrıca şu gelişmelere yer verildi:

- ABD Hazine Bakanı Mnuchin, \"Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık.\" dedi.

- Türkiye\'de 10 yıllık tahvillerin faizi, yüzde 15\'e ulaşarak rekor kırdı.

- Merkez Bankası\'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE ve dolar beklentileri yükseldi.

- Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester Frankfurt\'ta yaptığı konuşmada ekonominin fiyat istikararı ve maksimum istihdam hedeflerine yakın olduğunu bildirdi. Mester ekonomide uzun zamandır görülen en iyi durumda olduklarını bildirdi.

- Cuma günü yaşanan gelişmelerde Çin\'in ABD\'ye ticaret fazlasını 200 milyar dolar azaltmayı teklif ettiği belirtildi. Haberlerinin ardından Çin tarafından bu haberlere yalanlama geldi.

- Euro, İtalya\'daki siyasi kargaşaya ve Euro Bölgesi ekonomisindeki hız kaybına bağlı olarak beşinci haftayı da kayıpla tamamladı.

- Euro Bölgesi\'nde bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2.9, ithalat da yüzde 2.5 azaldı.