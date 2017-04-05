Almanya'nın Türkiye'den Deniz Yücel talebi

Alman federal hükümeti Türkiye'de cezaevinde bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile Alman yetkililerin görüştürülmeye devam edilmesini istiyor.

Hükümetin olağan basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan federal hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer, Türk tarafından beklentinin gelecekte de ihtiyaç olması durumunda hiç bir gecikme yaşanmaksızın Yücel'in ziyaret edebilmesi olduğunu ifade etti. Demmer, Başbakan Angela Merkel'in Yücel'in Alman Başkonsolos ile görüştürülmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Türk hükümetinin, Şubat ayından bu yana tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Alman yetkililerle görüşmesine izin verilmesinin ardından, salı günü Almaya’nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, Yücel'i ziyaret etmişti.

Tek seferliğine ziyaret izni

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Sebastian Fischer ise bu ziyaret izninin tek bir sefer için verildiğini belirterek, Yücel'in Başkonsolosluk yetkilileri tarafından sürekli ziyaret edilebilmesi için gereken izinlerin alınması için çaba gösterildiğini vurguladı. Deniz Yücel hem Türk hem Alman vatandaşı olduğu için, Türk hükümetinin Yücel'i Alman yetkililerle görüştürme yükümlülüğü bulunmuyor.

Devlet Bakanı Roth'un açıklaması

Alman Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Başkonsolos Birgelen'in Yücel'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Deniz Yücel‘in durumunun mevcut şartlar altında iyi olduğunu”, ancak Silivri cezaevindeki tek kişilik hücrede tecritte bulunması dolayısıyla 43 yaşındaki Yücel'in yoğun sıkıntı yaşadığını belirtmişti.

Deniz Yücel, "Terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” suçlamasıyla 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduktan sonra 27 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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