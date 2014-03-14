Almanya'nın Eurovision yolcusu belli oldu



Berlinli müzik grubu Elaiza, mayıs ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nda Almanya’yı temsil etmeye hak kazandı.

Köln'deki gösteri merkezi Lanxess Arena'da düzenlenen “Danimarka İçin Bizim Şarkımız” adlı finalde, otoritelerin şans vermediği ve fazla tanınmayan grup sürpriz yaparak “Is it Right?” adlı şarkısıyla rakiplerini geride bıraktı.

Televizyondan canlı yayınlanan yarışmada kazanan halktan gelen telefon ve SMS oylarıyla belirlendi. Sekiz şarkının yer aldığı yarışmanın favorileri arasında gösterilen Almanya'nın tanınmış grubu “Unheilig” ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Final 10 Mayıs'ta

Üç genç kadın Ela, Yvonne ve Natalie'den oluşan Elaiza, sadece bir yıldır müzik piyasasının içinde.

Elaiza, Kopenhag'da 10 Mayıs'ta düzenlenecek olan finalde Almanya'ya üçüncü zaferini kazandırmaya çalışacak.

1956 yılından beri düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasında Almanya, 1982 yılında Nicole ve 2010'da da Lena ile olmak üzere iki kez birincilik kazandı. Almanya'yı geçen yıl temsil eden Cascada ise 21'inci oldu.