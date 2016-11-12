Almanya'dan 8 gollü galibiyet

Alman milliler yedek ağırlıklı ve genç isimlerden oluşan bir kadroyla çıktığı maçta San Marino'yu 8-0 yendi.

Löw yönetimindeki Almanya, San Marino'da oynanan bu maçla dördüncü grup maçında dördüncü galibiyetini ederek 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası finallerine bir adım daha yaklaştı.

FIFA sıralamasında 201. sırada yer alan San Marino, Dünya Şampiyonu rakibi karşısında tamamen etkisiz kalırken sağanak yağış altında oynanan maçta Almanya sonuca giderken zorlanmadı. Alman milliler tarihindeki en farklı deplasman galibiyetini Eylül 2006 'da 13-0'la yine San Marino karşısında elde etmişti.

Werder Bremenli Serge Gnabry ve Bayer Leverkusenli Benjamin Henichs A milli takım formasını ilk kez giyerken, Gnabry skora 3 golle katkı sağladı. Gnabry böylece ilk milli maçında 3 gol birden atarak Dieter Müller'den 40 yıldan fazla bir süre sonra aynı başarıyı göstermiş oldu.

4 bin kişinin izlediği Serravalle'deki Stadio Olimpico'daki maçta Almanya'nın gollerini Sami Khedira (7.), Serge Gnabry (9./58./76.), Jonas Hector (58./65.), Mattia Stefanelli (kendi kalesine/82.) ve Kevin Volland (86.) kaydetti.

Dördüncü maçlar sonunda Almanya gol yemeden attığı 16 gol ve topladığı 12 puanla C grubunda liderliğini sürdürdü.

Grubun diğer maçında Azerbaycan'ı 4-0 yenen Kuzey İrlanda, 7 puan ve averajla rakibinin önünde 2. sıraya yükseldi. Norveç'i 2-1'le geçen Çek Cumhuriyeti ise 5 puanla dördüncülüğe yerleşti. 3 puanda kalan Norveç beşinciliğe gerilerken son sıradaki San Marino'nun puanı bulunmuyor.

15 Kasım Salı günü İtalya ile Milano'da bir hazırlık maçı yapacak olan Almanya gruptaki 5. maçını 26 Mart 2017'de Azerbaycan deplasmanında oynayacak.

Günün sonuçları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Kasım günü 4 grupta 10 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle;

A grubu:

Fransa 2 – İsveç 1

C grubu:

Çek Cumhuriyeti 2 – Norveç 1

Kuzey İrlanda 4 – Azerbaycan 0

San Marino 0 – Almanya 8

E grubu:

Ermenistan 3 – Karadağ 2

Danimarka 4 – Kazakistan 1

Romanya 0 – Polonya 3

F grubu:

İngiltere 3 – İskoçya 0

Malta 0 – Slovenya 1

Slovakya 4 – Litvanya 0

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 12 Kasım Cumartesi günü 3 grupta oynanacak 9 maçla devam edilecek. Türkiye I grubundaki dördüncü maçında Kosova'yı Antalya'da ağırlayacak. 20:00'da başlayacak olan maçı Macar Tamas Bognar yönetecek. İlk üç maçında 2 beraberlik 1 mağlubiyetle 2 puan toplayan ay-yıldızlılar, 1 puanlı Kosova karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Günün programı şöyle;

D grubu: Avusturya – İrlanda, Gürcistan – Moldova, Galler – Sırbistan

G grubu: Arnavutluk – İsrail, Liechtenstein – İtalya, İspanya – Makedonya

I grubu: Hırvatistan – İzlanda, Türkiye – Kosova, Ukrayna - Finlandiya

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ