T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Almanya'dan 8 gollü galibiyet

Almanya 2018 Dünya Kupası C grubu eleme maçında zayıf rakibi San Marino'yu 8-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Gnabry ilk milli maçında 3 gol atarak yıldızlaştı.

12 Kasım 2016 04:43

Alman milliler yedek ağırlıklı ve genç isimlerden oluşan bir kadroyla çıktığı maçta San Marino'yu 8-0 yendi.

Löw yönetimindeki Almanya, San Marino'da oynanan bu maçla dördüncü grup maçında dördüncü galibiyetini ederek 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası finallerine bir adım daha yaklaştı.

FIFA sıralamasında 201. sırada yer alan San Marino, Dünya Şampiyonu rakibi karşısında tamamen etkisiz kalırken sağanak yağış altında oynanan maçta Almanya sonuca giderken zorlanmadı. Alman milliler tarihindeki en farklı deplasman galibiyetini Eylül 2006 'da 13-0'la yine San Marino karşısında elde etmişti.

Werder Bremenli Serge Gnabry ve Bayer Leverkusenli Benjamin Henichs A milli takım formasını ilk kez giyerken, Gnabry skora 3 golle katkı sağladı. Gnabry böylece ilk milli maçında 3 gol birden atarak Dieter Müller'den 40 yıldan fazla bir süre sonra aynı başarıyı göstermiş oldu.

4 bin kişinin izlediği Serravalle'deki Stadio Olimpico'daki maçta Almanya'nın gollerini Sami Khedira (7.), Serge Gnabry (9./58./76.), Jonas Hector (58./65.), Mattia Stefanelli (kendi kalesine/82.) ve Kevin Volland (86.) kaydetti.

Dördüncü maçlar sonunda Almanya gol yemeden attığı 16 gol ve topladığı 12 puanla C grubunda liderliğini sürdürdü.

Grubun diğer maçında Azerbaycan'ı 4-0 yenen Kuzey İrlanda, 7 puan ve averajla rakibinin önünde 2. sıraya yükseldi. Norveç'i 2-1'le geçen Çek Cumhuriyeti ise 5 puanla dördüncülüğe yerleşti. 3 puanda kalan Norveç beşinciliğe gerilerken son sıradaki San Marino'nun puanı bulunmuyor.

15 Kasım Salı günü İtalya ile Milano'da bir hazırlık maçı yapacak olan Almanya gruptaki 5. maçını 26 Mart 2017'de Azerbaycan deplasmanında oynayacak.

Günün sonuçları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Kasım günü 4 grupta 10 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle;

A grubu:

Fransa 2 – İsveç 1

C grubu:

Çek Cumhuriyeti 2 – Norveç 1

Kuzey İrlanda 4 – Azerbaycan 0

San Marino 0 – Almanya 8

E grubu:

Ermenistan 3 – Karadağ 2

Danimarka 4 – Kazakistan 1

Romanya 0 – Polonya 3

F grubu:

İngiltere 3 – İskoçya 0

Malta 0 – Slovenya 1

Slovakya 4 – Litvanya 0

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 12 Kasım Cumartesi günü 3 grupta oynanacak 9 maçla devam edilecek. Türkiye I grubundaki dördüncü maçında Kosova'yı Antalya'da ağırlayacak. 20:00'da başlayacak olan maçı Macar Tamas Bognar yönetecek. İlk üç maçında 2 beraberlik 1 mağlubiyetle 2 puan toplayan ay-yıldızlılar, 1 puanlı Kosova karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Günün programı şöyle;

D grubu: Avusturya – İrlanda, Gürcistan – Moldova, Galler – Sırbistan

G grubu: Arnavutluk – İsrail, Liechtenstein – İtalya, İspanya – Makedonya

I grubu: Hırvatistan – İzlanda, Türkiye – Kosova, Ukrayna - Finlandiya

© Deutsche Welle Türkçe
DW/dpa/sid, UÇ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaDünya KupasıSan MarinoAlmanya San MarinoRusyaDünya FutbolSan Marino DünyaEylülBremenli Serge GnabryBayer Leverkusenli Benjamin HenichsGnabryDieter MüllerSerravalle Stadio OlimpicoSami KhediraSerge GnabryJonas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24