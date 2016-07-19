T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da tren yolcularına saldırı

Almanya'nın Würzburg kentin yakınlarındaki bir banliyö treninde sığınmacı dehşet saçtı. 17 yaşındaki Afgan balta ve bıçakla trendeki yolculara saldırdı.

19 Temmuz 2016 11:47

Pazartesi akşamı Almanya'nın Würzburg kentinde bir banliyö treninde 17 yaşındaki bir
sığınmacı trendeki yolculara balta ve bıçakla saldırdı. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Saldırgan, kaçışı sırasında emniyet güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Bavyera Eyalet
Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ilk açıklamada,
yaralıların o esnada trende yolculuk eden Hongkonglu turistler olduğu bildirildi.

Yararalıların tedavisine devam edildiğini duyuran yetkililer, saldırının ne sebeple işlendiğinin
araştırlıdığını, saldırganın radikal İslamcı bağlantısının olup olmadığının titizlikle inceleneceğini
vurguladı.

Emniyet yetkilileri saldırganın bir süre önce Almanya'ya gelen 17 yaşındaki bir Afgan
sığınmacı olduğunu ve ilk geldiği dönemde yaşadığı sığınmacı yurdundan alınarak yaklaşık iki
hafta önce bir koruyucu ailenin yanında yerleştirildiğini duyurdu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya WürzburgAfganEyalet EmniyetTeşkilatıHongkongluAlmanyaDeutsche Welle TürkçeReuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24