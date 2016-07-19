Almanya'da tren yolcularına saldırı

Pazartesi akşamı Almanya'nın Würzburg kentinde bir banliyö treninde 17 yaşındaki bir

sığınmacı trendeki yolculara balta ve bıçakla saldırdı. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Saldırgan, kaçışı sırasında emniyet güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Bavyera Eyalet

Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ilk açıklamada,

yaralıların o esnada trende yolculuk eden Hongkonglu turistler olduğu bildirildi.

Yararalıların tedavisine devam edildiğini duyuran yetkililer, saldırının ne sebeple işlendiğinin

araştırlıdığını, saldırganın radikal İslamcı bağlantısının olup olmadığının titizlikle inceleneceğini

vurguladı.

Emniyet yetkilileri saldırganın bir süre önce Almanya'ya gelen 17 yaşındaki bir Afgan

sığınmacı olduğunu ve ilk geldiği dönemde yaşadığı sığınmacı yurdundan alınarak yaklaşık iki

hafta önce bir koruyucu ailenin yanında yerleştirildiğini duyurdu.