Almanya'da 'temiz enerji' gösterileri



Düsseldorf, Hannover, Kiel, Potsdam, München, Mainz ve Wiesbaden kentlerinde düzenlenen miting ve yürüyüşlerde, rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin yapımının hızlandırılması istendi. Göstericiler, yenilenebilir enerjiye verilen teşviğin kısıtlanmak istenmesine de karşı çıktılar.

Gösteriler Alman Çevre ve Doğayı Koruma Birliği (BUND), "Anti-Atom" Örgütü, "campact" ve ".ausgestrahlt" isimli platformlar tarafından örgütlendi. Yeşiller, Sol Parti ve Korsanlar Partisi de eylemlere destek verdi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter, Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'i yenilebilir enerji yasası (EEG) reformunu yeniden düzenlerken halkın tepkisini dikkate almaya çağırdı.

'Nükleere veda öne alınsın'

".ausgestrahlt" isimli platformun sözcülerinden Jochen Stay, federal hükümeti, nükleer santralleri 2022 yılına kadar kapatma kararını daha da erkene almaya çağırdı. Stay, "Enerji dönüşümünün pahalıya mal olduğunu iddia edenler, iklim faciası ve nükleer atık felaketinin yol açtığı harcamaları kamuoyundan saklıyor" dedi.

Federal hükümetin EEG'de nisan ayı başında yapmayı öngördüğü düzenlemeler tepki topluyor. Hükümet, enerji dönüşümünün maliyetini düşürmek amacıyla rüzgâr enerjisine verilen teşvikte yüzde 20'lere kadar varan indirime gitmeyi planlıyor.