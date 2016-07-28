Almanya'da Selefilerin camisine polis baskını



Aşağı Saksonya eyaletinin Hildesheim kentindeki "DIK Camii" adlı bir cami derneğine çarşamba günü polis baskın düzenledi. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı, eş zamanlı olarak derneğin 8 yöneticisinin evlerinde de arama yapıldığını belirtti.

Eyalet İçişleri Bakanı Boris Pistorius, söz konusu caminin radikal Selefilerin Almanya çapındaki merkezi olduğunu ifade ederek bu operasyon için aylardır hazırlık yaptıklarını kaydetti. Pistorius, polis tarafından yapılan baskınların derneğin yasaklanması yönünde önemli bir adım olduğunu da sözlerini ekledi.

Nefret söylemleri

Güvenlik makamları, baskın düzenlenen cami derneğinde Müslümanların radikalleştirildiği ve cihada katılmaya motive edildiğine dikkat çekiyor. Bakan Pistorius da dernekte verilen vaazlarda, seminerlerde ya da çeşitli sunumlarda nefret söylemleri kullanıldığını ifade etti. Derneğin uzun zamandır izlendiğini kaydeden Pistorius, bu camiyi ziyaret eden çok sayıda kişinin Suriye ve Irak'a gittiğini ve aralarında IŞİD'e katılanlar olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Hildesheim'in Selefilerin merkezi konumunda olduğuna işaret eden emniyet yetkilileri caminin yurtdışından da ziyaretçileri olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 400 polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan olup olmadığı konusunda ve baskında ele geçirilen belgelerle ilgili polis bir açıklama yapmadı.

Almanya'da İslamcıların sayısı 43 bini aşıyor

Uzmanlara göre, Almanya'da radikal çizgideki İslamcı çevrelere mensup kişilerin sayısı 43 bini aşıyor. Bunlardan 8 bin 650'sini Selefiler oluşturuyor. Ülkedeki Selefiler, uzun zamandır iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından gözlem altında tutuluyor.