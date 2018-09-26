Almanya'da Merkel için güvenoyu tartışması

Alman iç siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanlığı seçiminde Başbakan Angela Merkel’in desteklediği Volker Kauder'in yarışı beklenmedik bir şekilde kaybetmesi büyük yankı uyandırdı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Ralph Brinkhaus, Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis Grup Başkanlığı için yapılan oylamada, bu görevi 13 yıldır sürdüren CDU'lu Volker Kauder'i geçmeyi başardı. Angela Merkel'e en yakın isimlerden biri olan Kauder'in yarışı kaybetmesi ile ilgili Alman basınında Merkel'in zayıfladığı yorumları yapılırken, siyasiler ise Merkel'in meclisten güvenoyu istemesine gerek olup olmadığını tartışıyor.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Kauder'in yenilgisinden sonra Başbakan Merkel'in Federal Meclis'ten güvenoyu istemesi gerektiğini belirtmişti.

Güvenoyu tartışması

Muhalafetin talebine iktidar kanadından yanıt gecikmedi. CDU Genel Başkan Yardımcısı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Merkel'in meclisten güvenoyu istemesine gerek olmadığını söyledi. Laschet, Merkel'in meclis grubunun güvenine haiz olduğunu belirtti.

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig de Merkel'in Hristiyan birlik partileri için istikrar sağlaması gerektiğini söyleyerek, Sosyal Demokratlar için hükümette istikrarlı bir ortakları olmasının önemli olduğunu çekti. SPD Meclis Grup Başkanı Carsten Schneider de Merkel'in güvenoyu istemesinin gerekli olmadığını belirtti.

Hür Demokrat Parti (FDP) grubu Meclis Başkanı Marco Buschmann ise Federal Meclis Grup Başkanlığı'nı Merkel'e yakın Kauder'in kaybetmesinin Merkel'i güçsüzleştirdiğini söyledi.

dpa,AFP,rtr/SSB,DÇÜ

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