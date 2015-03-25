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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da bayraklar yarıya indirildi

Almanya, Germanwings kazasında ölenlerin yasını tutuyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirildi.

25 Mart 2015 13:09

İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasına göre bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlardaki bayraklar Cuma gününe kadar yarıya indirilecek. Kurbanlar yarın oturum öncesi Federal Meclis'te de anılacak.

Airbus A320 tipi uçak Barcelona'dan havalandıktan yaklaşık bir saat sonra Fransa Alpleri'nde düşmüştü. Uçakta ikisi bebek 144 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçaktaki yolcuların 67’si Almanya, 45’inin ise İspanya pasaportuna sahipti.

Germanwings yolcu uçağının enkaz çalışmaları bu sabah başladı. Enkazın dağlık bir alanda bulunması çalışmaları zorlaştırıyor. Kara kutulardan birinin dün bulunduğu açıklanmıştı.

Tüm programını iptal eden Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün kaza yerine gidiyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Merkel'e eşlik edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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